جاتوزو يعلن رحيله: بقلب مثقل أعتبر فترة تدريبي لـ منتخب إيطاليا انتهت

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فسخ تعاقد جينارو جاتوزو وطاقمه بالكامل بالتراضي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

ويأتي ذلك بعد استقالة جابرييل جرافينا من منصب رئيس الاتحاد وجانلويجي بوفون من منصب مدير المنتخب عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

وقال جاتوزو في تصريح لموقع الاتحاد الإيطالي: "بقلب مثقل، وبعد أن فشلت في تحقيق الهدف الذي وضعناه لأنفسنا، أعتبر فترة تدريبي للمنتخب الإيطالي انتهت".

وأضاف "قميص المنتخب الإيطالي هو أثمن ما في عالم كرة القدم، ولذلك من الصواب تسهيل التقييمات الفنية المستقبلية منذ البداية. أود أن أشكر الرئيس جابرييل جرافينا وجيانلويجي بوفون، إلى جانب جميع موظفي الاتحاد، على ثقتهم ودعمهم الدائمين لي".

وأكمل "كان شرفا لي قيادة المنتخب الوطني، وأن أفعل ذلك مع مجموعة من اللاعبين الذين أظهروا التزاما وتفانيا تجاه هذا القميص. لكن الشكر الأكبر موجه للجماهير، لجميع الإيطاليين الذين لم يتوانوا عن إظهار حبهم ودعمهم للمنتخب الوطني طوال هذه الأشهر. سيبقى المنتخب الإيطالي دائما في قلبي".

من جانبه صرّح جرافينا رئيس الاتحاد قائلا: "أود أن أشكر جاتوزو مرة أخرى، لأنه بالإضافة إلى كونه شخصا مميزا، قدّم إسهاما قيّما كمدرب، حيث نجح في إعادة إحياء الحماس للمنتخب الوطني في غضون أشهر قليلة. غرس في اللاعبين والبلاد بأسرها فخرا كبيرا بقميص المنتخب الإيطالي".

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

جاتوزو تولى مهمة تدريب منتخب إيطاليا خلفا للوتشيانو سباليتي.

وحقق الفوز في 6 مباريات من 8 وخسر مباراة وتعادل في 1 جميعها خلال مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.