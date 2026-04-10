وزير الرياضة الإيطالي: المشاركة في كأس العالم بدلا من إيران مستبعدة ولا أتمنى حدوثها

يرى أندريا أبودي وزير الرياضة الإيطالي تأهل منتخب بلاده لكأس العالم عوضا عن إيران مستبعد تماما.

وتغيب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارة نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح.

فيما تأهل منتخب إيران لنهائيات المونديال عن قارة آسيا ويتواجد في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

ولا يزال موقف إيران غامضا من المشاركة في كأس العالم شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط والحرب ضد أمريكا وإسرائيل.

وقال أبودي في تصريحات صحيفة نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": مشاركة إيطاليا بدلا من إيران في كأس العالم؟ أنه أمر يتعلق بالقارة".

وأضاف "من المستبعد أن تصل إيطاليا إلى كأس العالم على حساب إيران، إلا إذا نشبت مشكلة في أوروبا".

وأتم ردا على إمكانية مشاركة المنتخب الإيطالي في المونديال في حال وجود مشاكل في قارات أخرى أجاب: "لا أعتقد ذلك، ولا أتمنى ذلك حتى".

وفي حال انسحبت إيران من المشاركة في كأس العالم 2026 فإن فيفا سيبحث عن بديل.

وحينها سيكون من قارة آسيا لتعويض الغياب الإيراني، وليس منتخب إيطاليا الذي يحتل أفضل ترتيب في تصنيف فيفا لمنتخب لم يحجز بطاقة تأهله لكأس العالم 2026.

وسبق أن أوضح أحمد دنيا مالي وزير الرياضة الإيراني أن الحكومة الإيرانية لن تتخذ أي قرار حول مشاركة ​منتخب إيران في كأس العالم، إلا بعد تلقي رد ‌من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تغيير مكان إقامة مباريات الفريق. (طالع التفاصيل)