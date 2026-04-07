منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني: سنتخذ قرار المشاركة بكأس العالم بعد تلقي رد فيفا

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 12:59

كتب : FilGoal

منتخب إيران

أوضح أحمد دنيا مالي وزير الرياضة الإيراني أن الحكومة الإيرانية لن تتخذ أي قرار حول مشاركة ​منتخب إيران في كأس العالم، إلا بعد تلقي رد ‌من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تغيير مكان إقامة مباريات الفريق.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، في ظل الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران.

وقال دنيا مالي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "طلبنا المقدم إلى فيفا لنقل مباريات إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك لا يزال قائما، لكننا لم نتلق ردا بعد".

وأضاف "إذا تم قبول الطلب، ستكون مشاركة إيران في كأس العالم ​مؤكدة. ومع ذلك، ​لم يصدر ⁠فيفا أي رد حتى الآن".

وأكمل "بصفتي وزير الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، سنحافظ على جاهزية ​المنتخب لكأس العالم. ومع ذلك، فإن القرار ​النهائي ⁠سيتخذه مجلس الوزراء".

قبل أيام، أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن منتخب إيران سيشارك في كأس العالم 2026 رغم الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "إيران ستشارك في كأس العالم".

وأضاف أثناء حضوره لقاء إيران وكوستاريكا الودي في تركيا: "نحن سعداء لأنهم فريق قوي للغاية، أنا سعيد جدا".

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق من الشهر الماضي أنه يتفاوض مع فيفا لنقل مباريات الفريق في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بسبب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

بعدها قالت كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك إن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات إيران في الدور الأول من البطولة إذا لزم الأمر.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 11 يوليو.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

قبل أسابيع، حظرت وزارة الرياضة الإيرانية "وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية".

ويأتي ذلك بسبب المخاوف على سلامة الرياضيين الإيرانيين.

ووفقا للتقارير فإن وزارة الرياضة الإيرانية قررت حظر وجود المنتخبات الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية وغير قادرة على ضمان أمن الرياضيين الإيرانيين وأعضاء الفرق حتى إشعار آخر.

وأضافت الوزارة أن اتحاد كرة القدم والأندية ملزمة بإخطار الاتحاد الآسيوي للعبة لتغيير أماكن إقامة المباريات.

وسبق أن شدد الاتحاد الإيراني على مشاركته في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كأس العالم حدث دولي، والجهة المنظمة له هي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وليس دولة بعينها، منتخب إيران تأهل بجدارة".

وواصل "لا يمكن لأي أحد إقصاء المنتخب من كأس العالم، بل إن الدولة التي ينبغي استبعادها، هي تلك التي تحمل فقط لقب البلد المضيف، لكنها لا تملك القدرة على ضمان أمن المنتخبات المشاركة".

من المقرر أن تلعب إيران مبارياتها ضد بلجيكا ونيوزيلندا في لوس أنجلوس، وضد مصر في سياتل.

