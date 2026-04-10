سكاي: 4 فرق تتنافس على ضم روجرز في الصيف

تتنافس 4 فرق للحصول على خدمات مورجان روجرز جناح أستون فيلا في الصيف المقبل.

مورجان روجرز

ورغم أن تعاقد الدولي الإنجليزي ينتهي مع الفيلانز في 2031 إلا أنه العديد من الأندية ترغب في ضمه مبكرا.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وباريس سان جيرمان يتنافسون على ضم مورجان روجرز في الصيف المقبل.

وسجل روجرز 27 هدفا وصنع 21 في 115 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه من ميدلسبروه في 2024.

وسبق أن أبدى ناديا أرسنال وتشيلسي وكذلك توتنام الصيف الماضي اهتماما بلاعب أكاديمية مانشستر سيتي السابق لكن دون تقديم عرض.

ويفكر أرسنال في تدعيم مركز الجناح الأيسر ووضع عدة خيارات من بينها روجرز وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل وخيفيتشا كفاراستيخيليا لاعب باريس سان جيرمان.

فيما ضمت قائمة مانشستر يونايتد لدعم نفس المركز أيضا روجرز ويان ديوماندي لاعب لايبزج الألماني وإيلمان ندياي لاعب إيفرتون.

بينما يسعى تشيلسي وباريس سان جيرمان لضم اللاعب من أجل تدعيم صفوف الفريقين الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يشارك روجرز مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 وهو ما سيزيد الصراع أكثر عليه حال تألقه رفقة كتيبة توماس توخيل.

وارتدى روجرز صاحب الـ 23 عاما قميص الأسود الثلاثة في 13 مباراة وسجل هدفا دوليا وحيدا جاء في شباك ويلز.

ويتواجد منتخب إنجلترا في مجموعة تضم غانا وبنما وكرواتيا في كأس العالم 2026.