رئيس كومو: لا أعرف ما هو مستقبل باز.. وقرأت عن اهتمام نيوكاسل ومانشستر سيتي بـ فابريجاس

أوضح ميروان سوارسو رئيس نادي كومو الإيطالي أن مستقبل نيكو باز غير معروف، ويثق في استمرار سيسك فابريجاس في منصب المدير الفني للفريق.

ويقضى كومو موسما رائعا إذ ينافس على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

وقال رئيس نادي كومو الإيطالي لصحيفة "لا بروفينسيا دي كومو": "لا أعرف إن كان نيكو باز سيبقى معنا أم لا. كما تعلمون، سيكون هناك وقت لمناقشة الأمر".

ويمتلك ريال مدريد بندا يتيح له ضم لاعبه السابق مقابل 9 ملايين يورو، وفي الفترة نفسها من عام 2027 بـ 10 ملايين يورو

وخاض اللاعب مع كومو 60 مباراة في مختلف المسابقات وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 15 مثلهم.

وتابع "هل مانشستر سيتي مهتم بفابريجاس؟ أعتقد أن نيوكاسل يرغب به أيضا، قرأت ذلك. أعلم أننا نتحدث كثيرا عن المستقبل، وهو يتصل بي بشأن لاعبي الموسم المقبل. نحن متفقون".

وارتبط اسم سيسك فابريجاس المدير الفني من قبل بتدريب إنتر في الصيف الماضي، ومانشستر سيتي ونيوكاسل بدءا من الموسم المقبل.

وقاد فابريجاس كومو أيضا إلى الوصول لنصف نهائي كأس إيطاليا لأول مرة في تاريخه.

وردا على سبب بناء مدرج جديد في ملعب كومو، أوضح قائلا: "لا أحب أن أقول إننا نفعل ذلك لنتمكن من اللعب في أوروبا. بل أقول إنها عملية ضرورية لأن هناك هيكل قائم منذ سنوات طويلة، مصنوع من الفولاذ الأنبوبي، وسكان كومو يستحقون أفضل من ذلك. إذا تأهلنا لأوروبا في نهاية المطاف، فسنرى كيف ستسير الأمور".

وواصل "هل قوانين اللعب المالي النظيف عقبة أمام المشاركة في المسابقات الأوروبية؟ نحن مطمئنون. لا يوجد فريق يلعب أوروبا كان في الدرجة الثانية منذ عامين. من الطبيعي أن تتاح لنا فرص للتكيف مع المعايير".

وأتم "حققنا جميع أهدافنا، الرياضية وغير الرياضية، لهذا الموسم. هذا يعني أنه يمكننا التركيز بالفعل على الموسم الجديد. رفعنا الإيرادات من 8 ملايين يورو إلى 60 مليون يورو، وهذه نتيجة رائعة. لدينا العديد من المشاريع قيد التنفيذ".

وتأهل كومو إلى الدوري الإيطالي لأول مرة بعد غياب الموسم الماضي واحتل المركز العاشر.

وفي الموسم الجاري يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 58 نقطة والمؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل 7 جولات على النهاية.