مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 10:26

يستكمل الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية فيما يعود الدوري الإنجليزي بعد فترة توقف دامت 3 أسابيع.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين.

الكونفدرالية

تبدأ أولى مباريات نصف النهائي بلقاء يجمع شباب بلوزداد الجزائري والزمالك على ملعب نيلسون مانديلا.

المباراة تبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر بي إن سبورتس 3 بتعليق محمد بركات.

الدوري الإسباني

يفتتح ريال مدريد الأسبوع الـ 31 من المسابقة بلقاء جيرونا في التاسعة مساءً أيضا.

وتذاع المباراة المقامة على ملعب سانتياجو بيرنابيو بصوت حسن العيدروس على بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

بعد توقف دام 3 أسابيع يعود الدوري الإنجليزي بلقاء وست هام وولفرهامبتون في التاسعة مساءً.

ويذاع عبر بي إن سبورتس 2 بتعليق أحمد البلوشي.

الدوري الإماراتي

بقيادة رامي ربيعة يلتقي العين مع شباب الأهلي دبي في الجولة 22 من المسابقة.

وتذاع المباراة على قنوات أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية في السادسة والنصف مساءً.

الدوري الألماني

تبدأ الجولة 29 بلقاء أوجسبورج وهوفنهايم في الثامنة والنصف مساءً وتذاع عبر قناة MBC أكشن.

الدوري الإيطالي

في التاسعة إلا الربع تستهل مباريات الجولة 32 بلقاء يجمع روما وبيزا وتذاع عبر قناتي شاشا الرياضية وستارز بلاي سبورتس.

الدوري المصري لكرة اليد

عبر قناتي أون سبورت ماكس وتذاع مباريات سبورتنج ضد الأهلي والبنك الأهلي ضد الزمالك في الجولة 12 من دوري المحترفين.

ويبدأ لقاء الأهلي وسبورتنج في الخامسة مساءً، فيما يبدأ لقاء الزمالك والبنك الأهلي في السابعة مساءً.

نهائي كأس مصر كرة طائرة

في السابعة مساءً على صالة حسن مصطفى يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

وتذاع المباراة عبر أو سبورت وحساب الاتحاد المصري للكرة الطائرة على موقع "يوتيوب".

