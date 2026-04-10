موتسيبي بعد لقائه بـ لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - باتريس موتسيبي

شدد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي على التزام الاتحاد القاري باحترام القوانين واللوائح، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي.

والتقى موتسيبي، رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع يوم الخميس.

وقال موتسيبي في تصريحات لوسائل الإعلام نقلا عن موقع هسبريس المغربي بعد اللقاء: "نلتزم بشكل كامل باحترام استقلالية محكمة التحكيم الرياضي، ولا يمكننا التعليق على أي قضايا ما زالت قيد النظر، وكل قرارات الاتحاد الإفريقي تبنى على استشارات قانونية دقيقة، لتفادي أي تأثير على القضايا الجارية، وهدفنا الأساسي هو حماية نزاهة المنافسات وصورة الكرة الإفريقية".

وواصل "المغرب يلعب دورا محوريا في دعم مسار الإصلاح داخل الكرة الإفريقية، سواء من خلال البنية التحتية أو تطوير الجوانب المالية والتنظيمية، وانتقلنا من عجز يقارب 100 مليون دولار إلى فائض يصل إلى 150 مليون دولار، وهو ما ساعدنا على زيادة الجوائز المالية وتوسيع برامج التطوير".

وأردف "هذا التحول لم يأتِ بالصدفة، بل نتيجة إصلاحات تدريجية شملت تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية وتطوير آليات التسيير، بمساهمة عدد من الشركاء من بينهم المغرب، هناك تقدم في تطوير التحكيم والبنية التنظيمية، رغم بعض التحديات المرتبطة بتوقف بعض الشراكات التي كانت تدعم برامج التكوين".

وعن اتهامات الفساد، رد: "من يملك أدلة حقيقية عليه التوجه إلى القضاء مباشرة بدلا من التصريحات الإعلامية، وأنا لا أخشى ذلك بل أشجعه لتعزيز الشفافية وكشف الحقيقة".

وأتم "نركز على إصلاح واقعي وتدريجي بعيدًا عن الوعود غير القابلة للتطبيق".

وقام باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بزيارة المغرب يوم الخميس لبحث أزمة لقب كأس أمم إفريقيا.

والتقى موتسيبي فوزي لقجع وعدد من أعضاء الاتحاد المغربي.

وزار موتسيبي السنغال يوم الأربعاء، وكان في استقباله عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وقيادات كرة القدم السنغالية.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيبي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/526913/موتسيبي-بعد-لقائه-بـ-لقجع-نحترم-قرار-المحكمة-ومن-يملك-أدلة-على-الفساد-فليذهب-إلى-القضاء