خالد جلال: كيف يتولى نفس الحكم إدارة مباراتين لـ الإسماعيلي خلال 3 جولات رغم شكواه

تسائل خالد جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي عن كيف أدار نفس الحكم مباراتين للفريق خلال 3 جولات رغم تقديم شكوى ضده.

وخسر الإسماعيلي بنتيجة 1-0 أمام المقاولون العرب في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأدار محمد الغازي مباراة الدراويش ضد حرس الحدود في الجولة الأولى ثم المقاولون العرب في الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال خالد جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي عبر قناة مودرن: "لاعبو الإسماعيلي الشباب يحملون حملا كبيرا وأمال جماهير عظيمة مثل الإسماعيلي".

وأضاف "هل يجوز أن نرسل مذكرة لاتحاد الكرة بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لنا ضد حرس الحدود، وبعد مباراتين نفس الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لنا ضد المقاولون العرب".

وأردف "هل يعقل أن نادي مثل الإسماعيلي بحجمه يُستهان به لهذه الدرجة".

وأكمل "لا أشكك في نزاهة التحكيم لكن هناك سوء تقدير، وكيف يتولى نفس الحكم إدارة مباراتين لفريقي خلال 3 جولات بعدما قدمت شكوى ضده".

وطالب "أطالب بحقوقي فقط، وهل يعقل أن يتكرر الأمر كل مباراة، رفقا بالإسماعيلي ولاعبو الفريق الشباب. لو حصل الإسماعيلي على حقه لكان حصد على 7 نقاط من 3 مباريات".

وتابع "الإسماعيلي لا يقل على الأهلي والزمالك والأندية الجماهيرية، ولا تستهينوا بجماهيره وكيانه وتاريخه".

وأتم "لا نستحق الخسارة وسنعمل في الفترة المقبلة بكل جهدنا".

وظل الإسماعيلي دون فوز في آخر 13 مباراة بجميع المسابقات.

فيما أوقف المقاولون العرب سلسلة التعادلات الـ 4 المتتالية في الدوري وكأس عاصمة مصر.

فوز المقاولون العرب رفع رصيد الفريق لـ 23 نقطة ابتعد بها عن مراكز الهبوط وأصبح في المركز السادس عشر.

فيما ظل الإسماعيلي متذيلا للترتيب برصيد 13 نقطة بفارق 10 نقاط عن مراكز البقاء.