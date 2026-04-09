سالم يبعد المقاولون عن مراكز الهبوط ويزيد أوجاع الإسماعيلي

الخميس، 09 أبريل 2026 - 22:34

كتب : FilGoal

محمد سالم - المقاولون العرب

انتصر المقاولون العرب على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في ختام الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري في لقاء أقيم على ملعب المقاولون العرب.

وسجل هدف اللقاء الوحيد محمد سالم.

وظل الإسماعيلي دون فوز في آخر 13 مباراة بجميع المسابقات.

فيما أوقف المقاولون العرب سلسلة التعادلات الـ 4 المتتالية في الدوري وكأس عاصمة مصر.

فوز المقاولون العرب رفع رصيد الفريق لـ 23 نقطة ابتعد بها عن مراكز الهبوط وأصبح في المركز السادس عشر.

فيما ظل الإسماعيلي متذيلا للترتيب برصيد 13 نقطة بفارق 10 نقاط عن مراكز البقاء.

وتقدم ذئاب الجبل مبكرا في الدقيقة 8 عن طريق سالم بتسديدة على الطائر بعد عرضية أحمد مجدي "كهربا".

ووصل سالم للهدف رقم 41 في الدوري المصري بقميص المقاولون العرب وبفارق هدف عن أحمد علي الهداف التاريخي لذئاب الجبل في المسابقة.

وفي الشوط الثاني منعت العارضة تصويبة صاروخية جواكيم أوجيرا لاعب ذئاب الجبل في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 72 ارتدت تصويبة عمر القط من عارضة محمود أبو السعود لتضيع فرصة التعادل للدراويش.

وحاول الضيوف خطف نقطة التعادل في الثواني الأخيرة لكن استبسال دفاع المقاولون حال دون ذلك.

