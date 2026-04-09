صلاح مودعا روبرتسون: أسطورة.. ومتأكد أننا سنلتقي مجددا

الخميس، 09 أبريل 2026 - 23:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأندرو روبرتسون - إيفرتون وليفربول

وجه محمد صلاح نجم ليفربول، رسالة إلى زميله في الفريق أندرو روبرتسون بعد إعلان الأخير رحيله عن صفوف الريدز بنهاية الموسم.

وأعلن ليفربول رحيل أندرو روبرتسون مع نهاية الموسم الحالي بعد 9 مواسم قضاهم في صفوف الفريق.

وانضم الثنائي صلاح وروبرتسون إلى ليفربول في نفس فترة الانتقالات في صيف 2017.

روبرتسون: الآن ليس وقت العواطف.. قد أبكي مع نهاية الموسم ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم روبرتسون: على ليفربول أن يكون طموحا لأننا أصبحنا في الثلاثينيات من العمر

وانضم صلاح قادما من روما الإيطالي، فيما جاء روبرتسون من نادي هال سيتي الإنجليزي.

ونشر صلاح صورًا جمعته بـ روبرتسون عبر حسابه على تويتر، وكتب "مع هذه الصور التي تُظهر الرابط القوي الذي جمعنا، شعرت أنني سأغادر دون أتحدث عن رحيلك."

وأضاف "لقد كان شرفًا لي أن أكون زميلك في الفريق وصديقك، لقد حققت كل شيء، وترحل كأسطورة. أنا متأكد من أننا سنلتقي مجددًا."

وكشف صلاح في وقت سابق عن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وسيشارك روبرتسون رفقة منتخب أسكتلندا في كأس العالم المقبلة لأول مرة منذ عام 1998.

ونفس الأمر لصلاح الذي يلعب كأس العالم بقميص منتخب مصر للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2018 في روسيا.

ولعب روبرتسون هذا الموسم 31 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين، وصنع هدفين آخرين.

نرشح لكم
الحلم يقترب.. كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر بثلاثية أمام فيورنتينا روبرتسون: الآن ليس وقت العواطف.. قد أبكي مع نهاية الموسم "ربما يحتاج إلى جراحة".. توتنام يعلن تعرض محمد قدوس لانتكاسة في إصابته ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم تحديد موعد نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي الأوضاع تزداد صعوبة.. تأييد عقوبة خصم الـ 6 نقاط من ليستر سيتي تقرير: صفقة مدوية قد تتم بين ليفربول وريال مدريد
كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد 29 دقيقة | الدوري المصري
موتسيبي بعد لقائه بـ لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوكا شارك كبديل.. الاتفاق يسقط أمام الرياض بهدف قاتل في الدوري السعودي 59 دقيقة | سعودي في الجول
اسكواش - تأهل تاريخي لـ زكريا ونهاية سلسلة عسل.. ونهائي مصري خالص في السيدات ساعة | رياضات أخرى
خالد جلال: كيف يتولى نفس الحكم إدارة مباراتين لـ الإسماعيلي خلال 3 جولات رغم شكواه ساعة | الدوري المصري
صلاح مودعا روبرتسون: أسطورة.. ومتأكد أننا سنلتقي مجددا ساعة | الدوري الإنجليزي
الحلم يقترب.. كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر بثلاثية أمام فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: سينسيناتي يبدأ مفاوضات ضم نيمار ساعة | ميركاتو
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
