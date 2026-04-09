صلاح مودعا روبرتسون: أسطورة.. ومتأكد أننا سنلتقي مجددا

وجه محمد صلاح نجم ليفربول، رسالة إلى زميله في الفريق أندرو روبرتسون بعد إعلان الأخير رحيله عن صفوف الريدز بنهاية الموسم.

وأعلن ليفربول رحيل أندرو روبرتسون مع نهاية الموسم الحالي بعد 9 مواسم قضاهم في صفوف الفريق.

وانضم الثنائي صلاح وروبرتسون إلى ليفربول في نفس فترة الانتقالات في صيف 2017.

وانضم صلاح قادما من روما الإيطالي، فيما جاء روبرتسون من نادي هال سيتي الإنجليزي.

ونشر صلاح صورًا جمعته بـ روبرتسون عبر حسابه على تويتر، وكتب "مع هذه الصور التي تُظهر الرابط القوي الذي جمعنا، شعرت أنني سأغادر دون أتحدث عن رحيلك."

وأضاف "لقد كان شرفًا لي أن أكون زميلك في الفريق وصديقك، لقد حققت كل شيء، وترحل كأسطورة. أنا متأكد من أننا سنلتقي مجددًا."

وكشف صلاح في وقت سابق عن رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وسيشارك روبرتسون رفقة منتخب أسكتلندا في كأس العالم المقبلة لأول مرة منذ عام 1998.

ونفس الأمر لصلاح الذي يلعب كأس العالم بقميص منتخب مصر للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2018 في روسيا.

ولعب روبرتسون هذا الموسم 31 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين، وصنع هدفين آخرين.