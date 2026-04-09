مران الزمالك - تخفيف الحمل البدني.. وتفاصيل الجلسة الأخيرة لمعتمد جمال قبل مواجهة شباب بلوزداد

الخميس، 09 أبريل 2026 - 22:51

كتب : FilGoal

مران الزمالك

خاض الزمالك مرانه الأخير قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

وعقد معتمد جمال مدرب الفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وحرص على تحفيزهم والتأكيد على ضرورة الفوز والتركيز على التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد التاسعة مساء الجمعة على استاد نيلسون مانديلا في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أخبار متعلقة:
الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام شباب بلوزداد قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية المندوه: هناك أخبار جيدة حول أزمة القيد.. ونريد دعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا

وقام الجهاز الفني للزمالك بتخفيف الحمل البدني في المران الختام.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خفيفة بصالة الجيمانيزيوم، لتفادي التعرض للإرهاق أو الإصابات العضلية.

كما أجرى اللاعبون تقسيمة فنية في نهاية المران.

وشهدت التقسيمة الفنية بين الفريقين، تنفيذ لبعض الجمل الفنية التي شرحها المدير الفني في الحصة التدريبية قبل انطلاق المباراة.

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 17 إبريل الجاري.

ويستمر غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق عن القائمة للمباراة الثانية على التوالي، إذ غاب عن مباراة المصري الماضية.

ولم يتواجد شيكو بانزا لاعب الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايك - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف - جوان بيزيرا .

خط الهجوم : ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الدين الجزيري – عمرو ناصر.

نرشح لكم
"ربما يحتاج إلى جراحة".. توتنام يعلن تعرض محمد قدوس لانتكاسة في إصابته سيسيه مدربا لأنجولا "انعدام الشفافية وانهيار خطير".. الهلال يدين ما حدث في جلسة الاستماع بلجنة انضباط كاف بعد ساعات من ترك ليبيا.. تقارير: أليو سيسيه يتولى تدريب أنجولا الهلال السوداني يعلن موعد حسم قضيته ضد نهضة بركان بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر
