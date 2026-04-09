"ربما يحتاج إلى جراحة".. توتنام يعلن تعرض محمد قدوس لانتكاسة في إصابته

الخميس، 09 أبريل 2026 - 21:34

كتب : FilGoal

محمد قدوس - بورنموث ضد توتنام

أعلن توتنام هوتسبير الإنجليزي، تجدد إصابة الغاني محمد قدوس لاعب الفريق.

وتعرض قدوس للإصابة أمام سندرلاند شهر يناير الماضي، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الأسبوع الماضي.

وكشف توتنام عبر حسابه الرسمي: "تعرض محمد قدوس لانتكاسة في عودته من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ الرباعية خلال مباراة سندرلاند يناير الماضي."

وأضاف سبيرز "عاد اللاعب للتدريبات خلال الأسبوع الماضي إلا أنه يحتاج الآن إلى مزيد من الفحوصات الطبية المتخصصة وربما إلى جراحة."

وأتم بيان توتنام برسالة دعم للاعب "سنوافيكم بأخر المستجدات، كلنا معك يا مو."

ويأمل توتنام في استعادة قدوس لمساعدة الفريق في ظل صراعه للهروب من شبح الهبوط.

ويحتل توتنام المركز الـ 17 برصيد 30 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وست هام المتواجد في المركز الـ 18 أول المراكز المؤدية للهبوط.

وأعلن نادي توتنام ضم الغاني محمد قدوس بعقد طويل الأمد قادما من وست هام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اللاعب صاحب الـ25 عاما، شارك هذا الموسم في 26 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 6.

ويأمل قدوس في المشاركة مع منتخب غانا بكأس العالم المقبل المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك شهر يونيو المقبل.

ويقع منتخب غانا في المجموعة الـ 12 بصحبة إنجلترا، وكرواتيا، وبنما.

