مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام أمام سيراميكا

الخميس، 09 أبريل 2026 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

حصل النادي الأهلي على خطاب من اتحاد الكرة بالموافقة على طلبه للاستماع لما دار بين الحكم وحكام تقنية الفيديو في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وقدّم الأهلي 4 مطالب لاتحاد الكرة عقب نهاية مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مرحلة اللقب للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة بالموافقة على طلبنا للاستماع لما دار بين الحكم وحكام تقنية الفيديو في مباراة سيراميكا".

وأضاف "ستعقد الجلسة يوم الأحد المقبل، وجاري تشكيل فريق قانوني لحضور الجلسة والنظر فيها".

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، تحليل أوسكاررويز رئيس لجنة الحكام للحالة، مع الاستشهاد بحالة من مباراة فرنسا وكولومبيا للسيدات في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر بعدها للأهلي لـ FilGoal.com: "بيان لجنة الحكام غير مقنع بالنسبة لنا، لأن ما قيل لا ينطبق على اللقطات، وتحليل تمركز وحركة اللاعب نراه خاطئا".

وأضاف "كنا نتوقع أن لجنة الحكام ستدافع عن الحكم، وأصدرنا بيانا بـ 4 مطالب ونطالب بعدم اعتماد تقرير الحكم لأنه خصم في تلك الحالة".

وأتم "الأهلي في انتظار خطاب رسمي من اتحاد الكرة للرد على مطالبه، وإذا لم يحدث سنعقد اجتماعا من أجل اتخاذ القرار المناسب".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

