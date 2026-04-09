سيسيه مدربا لأنجولا

أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم تعيين السنغالي أليو سيسيه مدربا للمنتخب.

وانفصل سيسيه عن المنتخب الليبي يوم الأربعاء، رغم سريان عقده حتى 2027.

وعقد الاتحاد الأنجولي مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، للإعلان عن تولي سيسيه مسؤولية المنتخب الملقب بالفهود.

وتولى سيسيه المسؤولية خلفا لـ باتريس بوميل الذي يرحل عقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وظل منصب مدرب أنجولا خاليا منذ فبراير الماضي حتى تعيين سيسيه.

وودع منتخب أنجولا كأس الأمم الإفريقية الأخيرة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين خلف مصر وجنوب إفريقيا.

ويبدو أن تأخر مستحقاته لعدة أشهر كان أحد أسباب رحيل سيسيه من ليبيا، وفقا لتقارير ليبية.

وقال سيسيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي".

وأضاف "لقد كانت مغامرة غنية جدًا على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب".

وتابع "إلى الطاقم الفني واللاعبين: على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معًا وبالنتائج التي حققناها".

وأكمل "أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قُدمًا".

ووجه رسالة إلى الجماهير الليبية قال فيها: "أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها، وعلى حماسكم ودعمكم اللامحدود".

وأتم "لن أنساكم أبدًا، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائمًا قادرين على الاعتماد عليكم، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

وتولى سيسيه مهمة تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفاً لناصر الحضيري.