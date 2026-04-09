سيسيه مدربا لأنجولا

الخميس، 09 أبريل 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم تعيين السنغالي أليو سيسيه مدربا للمنتخب.

النادي : أنجولا

وانفصل سيسيه عن المنتخب الليبي يوم الأربعاء، رغم سريان عقده حتى 2027.

وعقد الاتحاد الأنجولي مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، للإعلان عن تولي سيسيه مسؤولية المنتخب الملقب بالفهود.

أخبار متعلقة:
أليو سيسيه يعلن رحيله عن تدريب منتخب ليبيا معا ضد أنجولا أمم إفريقيا – لا يعرف مصير فريقه.. قائد أنجولا يعلن اعتزاله الدولي

وتولى سيسيه المسؤولية خلفا لـ باتريس بوميل الذي يرحل عقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وظل منصب مدرب أنجولا خاليا منذ فبراير الماضي حتى تعيين سيسيه.

وودع منتخب أنجولا كأس الأمم الإفريقية الأخيرة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين خلف مصر وجنوب إفريقيا.

Image

ويبدو أن تأخر مستحقاته لعدة أشهر كان أحد أسباب رحيل سيسيه من ليبيا، وفقا لتقارير ليبية.

وقال سيسيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي".

وأضاف "لقد كانت مغامرة غنية جدًا على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب".

وتابع "إلى الطاقم الفني واللاعبين: على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معًا وبالنتائج التي حققناها".

وأكمل "أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قُدمًا".

ووجه رسالة إلى الجماهير الليبية قال فيها: "أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها، وعلى حماسكم ودعمكم اللامحدود".

وأتم "لن أنساكم أبدًا، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائمًا قادرين على الاعتماد عليكم، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

وتولى سيسيه مهمة تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفاً لناصر الحضيري.

أنجولا أليو سيسيه
نرشح لكم
"انعدام الشفافية وانهيار خطير".. الهلال يدين ما حدث في جلسة الاستماع بلجنة انضباط كاف بعد ساعات من ترك ليبيا.. تقارير: أليو سيسيه يتولى تدريب أنجولا الهلال السوداني يعلن موعد حسم قضيته ضد نهضة بركان بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر مؤتمر معتمد جمال: بلوزداد لم يتأهل بالصدفة.. وسنلعب بصفوف مكتملة لأول مرة قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية
أخر الأخبار
"اختيارهم يعكس تطور منظومة التحكيم".. هاني أبو ريدة يهنئ طاقم الحكام المصري في كأس العالم دقيقة | الدوري المصري
تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا 26 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت 42 دقيقة | رياضات أخرى
رأسية إيبوكا لا تكفي.. كهرباء الإسماعيلية يخطف نقطة من الاتحاد 57 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام في لقاء سيراميكا ساعة | الدوري المصري
"خطأ مؤثر".. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يقرر الطعن على قرارات إيقاف الشناوي ووليد صلاح الدين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/526887/سيسيه-مدربا-لأنجولا