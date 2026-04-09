محارب يقود طلائع الجيش للفوز الأول بمرحلة تفادي الهبوط أمام البنك الأهلي

حقق طلائع الجيش فوزه الأول في مرحلة تفادي الهبوط بهدف نظيف أمام البنك الأهلي.

سجل هدف طلائع الجيش إسلام محارب في الدقيقة 21.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثالث، ليحقق فوزه الأول.

وتعادل طلائع الجيش أمام الإسماعيلي سلبيا دون أهداف في الجولة الثانية، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام زد بهدف نظيف.

أما البنك الأهلي فتلقى خسارته الأولى في تلك المرحلة بعد فوزه أمام حرس الحدود 4-2، والتعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق.

ويلتقي طلائع الجيش في الجولة المقبلة أمام بتروجت، فيما يلتقي البنك الأهلي في ضد المقاولون العرب.

واحتل البنك الأهلي المركز الـ 11 برصيد 26 نقطة في المرحلة الأولى من الدوري، فيما حل الجيش في المركز 14 برصيد 22 نقطة، ليخوض الفريقان مرحلة تفادي الهبوط.

وأقيم الدوري من دور واحد، ليتأهل أصحاب المراكز من الأول حتى السابع لخوض مرحلة البطولة، فيما تلعب الفرق من المركز الثامن حتى 21 مرحلة تفادي الهبوط.

ويهبط هذا الموسم 4 فرق إلى دوري المحترفين، ليصعد بدلا منهم 3 فرق، ليقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.