نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف أسامة حسني وإحالته للتحقيق

أعلنت نقابة الإعلاميين إيقاف أسامة حسني مقدم البرامج في قناة الأهلي بسبب مخالفته قانون ميثاق الشرف الإعلامي وإحالته للتحقيق.

ويأتي ذلك عقب استدعاء المجلس الأعلى للإعلام، الممثل القانوني لقناة النادي الأهلي بسبب مخالفات برنامج "ستاد الأهلي".

وجاء بيان النقابة

أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين قراراً بمنع ظهور أسامة حسني مقدم برنامج استاد الأهلي على قناة الأهلي وذلك لمخالفته القانون رقم 93 لسنة 2016 في مادتيه (2 –19) وكذا مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي.

جاء القرار بناءً على تقرير المرصد الإعلامي وتقرير إدارة القيد والتصاريح اللذين رصدا مخالفات قانونية ومهنية صدرت عن المذكور.

والجدير بالذكر بأنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستخاطب النقابة المجلس رسمياً لاتخاذ إجراءاته حيال الوسيلة الإعلامية وفقاً لقانونه 180 لسنة 2018.

وقال المجلس الأعلى للإعلام عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" في وقت سابق:

"الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الأهلي" بسبب مخالفات برنامج "ستاد الأهلي". بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، قررت لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الأهلي» لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «ستاد الأهلي» المذاعة بتاريخ 7 أبريل الجاري، تقديم أسامة حسني، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس".

وشن أسامة حسني هجوما لاذعا على محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.