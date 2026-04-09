الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي

الخميس، 09 أبريل 2026 - 12:25

كتب : FilGoal

أسامة حسني - قناة الأهلي

استدعى المجلس الأعلى للإعلام، الممثل القانوني لقناة النادي الأهلي بسبب مخالفات برنامج "ستاد الأهلي".

ويقدم أسامة حسني نجم الأهلي السابق، برنامج "ستاد الأهلي" على قناة ناديه.

وقال المجلس الأعلى للإعلام عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا "قرارات تحكيمية غير عادلة".. أهلي جدة يطالب بسماع تسجيلات الحكام في مباراته ضد الفيحاء

"الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الأهلي" بسبب مخالفات برنامج "ستاد الأهلي". بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، قررت لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الأهلي» لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «ستاد الأهلي» المذاعة بتاريخ 7 أبريل الجاري، تقديم أسامة حسني، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس".

وشن أسامة حسني هجوما لاذعا على محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

الأهلي سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. الأهلي يشكو محمود وفا بسبب الشناوي والشحات وتريزيجيه الاتحاد السكندري لـ في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية المندوه: هناك أخبار جيدة حول أزمة القيد.. ونريد دعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا المحكمة الرياضية تنصف طارق مصطفى أمام ناديه المغربي السابق مواعيد مباريات الخميس 9 أبريل - الإسماعيلي والاتحاد.. والدوري الأوروبي بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. الأهلي يشكو محمود وفا بسبب الشناوي والشحات وتريزيجيه 9 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - كريس وود مهاجم نيوزيلندا يعود للملاعب بعد 6 أشهر من الغياب 18 دقيقة | منتخب مصر
دي يونج يشارك في تدريبات برشلونة ويقترب من العودة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد السكندري لـ في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت 49 دقيقة | الدوري المصري
رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية ساعة | الدوري المصري
كونسيساو يغادر مؤتمر لقاء نيوم غاضبا ويصرح: لا أتهرب من المسؤولية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/526859/الأعلى-للإعلام-يستدعي-الممثل-القانوني-لقناة-الأهلي