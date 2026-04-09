17 حكما عربيا.. فيفا يعلن حكام كأس العالم 2026

الخميس، 09 أبريل 2026 - 19:38

كتب : FilGoal

أمين عمر - السعودية - فلسطين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم 2026، والتي شهدت تواجدا لافتا للحكام العرب والأفارقة.

وضمت القائمة 52 حكما للساحة، و88 حكما مساعدا، إلى جانب 30 حكما لتقنية الفيديو، وهو العدد الأكبر على الإطلاق

ووصل عدد الحكام العرب وصل إلى 17 حكما عربيا على رأسهم 4 حكام مصريين في القائمة الرسمية وهو ما يحدث لأول مرة. (طالع التفاصيل)

لأول مرة في التاريخ.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026 أبو زهرة: لجنة الحكام حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%.. وهدفنا ثمن نهائي كأس العالم 2026 مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة

فيما وصل إجمالي الحكام العرب والأفارقة المشاركين في البطولة إلى 30 حكما.

وتشهد نسخة 2026 مشاركة أكبر عدد من الحكام على الإطلاق بزيادة 41 حكما عن كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة حكام الساحة

أمين عمر (مصر)

عبد الرحمن الجاسم (قطر)

خالد الطريس (السعودية)

يوسوكي أراكي (اليابان)

عمر عبد القادر أرتان (الصومال)

بيير أتشو (الجابون)

إيفان بارتون (السلفادور)

دحان بيدا (موريتانيا)

خوان جابرييل بينيتيز (باراجواي)

خوان كالديرون (كوستاريكا)

رافاييل كلاوس (البرازيل)

إسماعيل الفتح (الولايات المتحدة الأمريكية)

إسبن إسكاس (النرويج)

علي رضا فغاني (أستراليا)

يايل فالكون بيريز (الأرجنتين)

درو فيشر (كندا)

كريستيان جاراي (تشيلي)

كاتيا جارسيا (المكسيك) "سيدة"

مصطفى غربال (الجزائر)

أليخاندرو هيرنانديز (إسبانيا)

داريو هيريرا (الأرجنتين)

جلال جيد (المغرب)

كامبل كيرك كاوانا-ووه (نيوزيلندا)

إستفان كوفاكس (رومانيا)

فرانسوا ليتيكسييه (فرنسا)

ما نينج (الصين)

أدهم مخادمة (الأردن)

داني ماكيلي (هولندا)

شيمون مارتشينياك (بولندا)

ماوريتسيو مارياني (إيطاليا)

هيكتور مارتينيز (هندوراس)

أوشان نايشن (جامايكا)

جلين نيبرج (السويد)

مايكل أوليفر (إنجلترا)

عمر العلي (الإمارات)

كيفين أورتيجا (بيرو)

توري بينسو (الولايات المتحدة) "سيدة"

جواو بينييرو (البرتغال)

رامون أباتي (البرازيل)

سيزار راموس (المكسيك)

أندريس روخاس (كولومبيا)

ساندرو شيرير (سويسرا)

إلجيز تانتاشيف (أوزبكستان)

أنتوني تايلور (إنجلترا)

جوستافو تيخيرا (أوروجواي)

فاكوندو تيو (الأرجنتين)

أبونجيل توم (جنوب إفريقيا)

كليمون توربان (فرنسا)

خيسوس فالينزويلا (فنزويلا)

سلافكو فينسيتش (سلوفينيا)

ويلتون سامبايو (البرازيل)

فيليكس تسفاير (ألمانيا)

قائمة الحكام المساعدين

محمود أبو الرجال (مصر)

أحمد حسام طه (مصر)

مصطفى أكركاد (المغرب)

جورج لاكرينديس (أستراليا)

إيفان بيبيك (كرواتيا)

جيروم بريسار (فرنسا)

باستيان دانكيرت (ألمانيا)

كارلوس ديل

سيرو جراندي (إسبانيا)

ماركو دي بيلو (إيطاليا)

جو ديكرسون (أمريكا)

روب ديبيرينك (هولندا)

حمزة الفارق (المغرب)

شون إيفانز (أستراليا)

فو مينج (الصين)

نيكولاس جالو (كولومبيا)

أنطونيو جارسيا (أوروجواي)

جاريد جيليت (إنجلترا)

ليودان جونزاليس (أوروجواي)

تاتيانا جوزمان (نيكاراجوا)

دينيس هيجلر (هولندا)

توماش كفياتكوفسكي (بولندا)

خوان لارا (تشيلي)

هيرنان ماسترانجيلو (الأرجنتين)

إريك ميراندا (المكسيك)

محمد عبيد خادم (الإمارات)

جييرمو باتشيكو (المكسيك)

فدائي سان (سويسرا)

خوان سوتو (فنزويلا)

رودولفو وتوسكي (البرازيل)

برام فان دريش (بلجيكا)

أرماندو فياريال (أمريكا)

حكام تقنية الفيديو

محمود عاشور (مصر)

خميس المري (قطر)

عبد الله الشهري (السعودية)

إيفان بيبيك (كرواتيا)

جيروم بريسار (فرنسا)

باستيان دانكيرت (ألمانيا)

كارلوس ديل سيرو جراندي (إسبانيا)

ماركو دي بيلو (إيطاليا)

دينيس هيجلر (هولندا)

توماش كفياتكوفسكي (بولندا)

خوان سوتو (فنزويلا).

زيورخ، سويسرا - ١٢ نوفمبر: مؤتمر الابتكار التابع للفيفا في مقر الفيفا في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ في زيورخ، سويسرا. (صورة: مارسيو ماتشادو/الفيفا)

وصرّح بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا: "إن الحكام المختارين هم نخبة الحكام في العالم. تم اختيارهم ضمن مجموعة واسعة من الحكام الذين خضعوا للمتابعة والتقييم على مدار السنوات الـ 3 الماضية. وحضروا ندوات وأداروا مباريات في بطولات فيفا. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم أدائهم في المباريات المحلية والدولية بانتظام"

وأضاف " تلقى الحكام المختارون، وسيستمرون في تلقي، دعما شاملا من مدربي اللياقة البدنية والطاقم الطبي، بما في ذلك أخصائيين العلاج الطبيعي وأخصائيين الصحة النفسية. هدفنا هو ضمان وصولهم إلى ميامي في 31 مايو وهم في أفضل حالاتهم البدنية والنفسية."

وتابع "ستكون بطولة كأس العالم هذا العام الأكبر في التاريخ، بمشاركة 48 فريقا و104 مباريات تُقام على أوسع نطاق جغرافي في تاريخ البطولة. كما سيضم الفريق الأول للفيفا أكبر عدد من الحكام على الإطلاق، بزيادة 41 حكما عن بطولة قطر 2022. يجب أن يكون كل منهم جاهزا لتولي إدارة مباراة والمساهمة بفعالية في ضمان نجاح التحكيم في كأس العالم. ويُعدّ اختيار 6 حكمات استمرارا لنهج بدأ قبل أربع سنوات في قطر، حيث نسعى إلى تطوير التحكيم النسائي."

وأتم "كما هو الحال في بطولات كأس العالم السابقة، ستلعب التكنولوجيا دورا هاما في دعم حكام المباريات في اتخاذ قراراتهم. سيتم استخدام تقنية خط المرمى، ونسخة متطورة من تقنية التسلل شبه الآلية، وتقنية الكرة المتصلة، بينما سيتمكن المشجعون، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، من رؤية الأمور من منظور الحكم على أرض الملعب بفضل استخدام التقنيات الجديدة".

فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم استقالة جرافينا من رئاسة الاتحاد الإيطالي بعد فشل التأهل لكأس العالم بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026 دوناروما: بكيت بعد الخسارة.. ونستهدف عودة إيطاليا للمكان الذي تستحقه ESPN: بدون نيمار.. أنشيلوتي يستقر على 24 لاعبا في قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم منافس مصر - دي بروين: لم نصل لكامل جاهزيتنا.. وهناك مجال للتحسن كأس العالم 2026 - تعرف على المجموعات بالكامل بعد اكتمال عقد المتأهلين رئيس نابولي: تقليص الدوري الإيطالي إلى 16 فريقا حل لإنقاذ المنتخب
تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا 15 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت 32 دقيقة | رياضات أخرى
رأسية إيبوكا لا تكفي.. كهرباء الإسماعيلية يخطف نقطة من الاتحاد 47 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام في لقاء سيراميكا 56 دقيقة | الدوري المصري
"خطأ مؤثر".. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يقرر الطعن على قرارات إيقاف الشناوي ووليد صلاح الدين ساعة | الدوري المصري
إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
