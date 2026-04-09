17 حكما عربيا.. فيفا يعلن حكام كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم 2026، والتي شهدت تواجدا لافتا للحكام العرب والأفارقة.

وضمت القائمة 52 حكما للساحة، و88 حكما مساعدا، إلى جانب 30 حكما لتقنية الفيديو، وهو العدد الأكبر على الإطلاق

ووصل عدد الحكام العرب وصل إلى 17 حكما عربيا على رأسهم 4 حكام مصريين في القائمة الرسمية وهو ما يحدث لأول مرة. (طالع التفاصيل)

فيما وصل إجمالي الحكام العرب والأفارقة المشاركين في البطولة إلى 30 حكما.

وتشهد نسخة 2026 مشاركة أكبر عدد من الحكام على الإطلاق بزيادة 41 حكما عن كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة حكام الساحة

أمين عمر (مصر)

عبد الرحمن الجاسم (قطر)

خالد الطريس (السعودية)

يوسوكي أراكي (اليابان)

عمر عبد القادر أرتان (الصومال)

بيير أتشو (الجابون)

إيفان بارتون (السلفادور)

دحان بيدا (موريتانيا)

خوان جابرييل بينيتيز (باراجواي)

خوان كالديرون (كوستاريكا)

رافاييل كلاوس (البرازيل)

إسماعيل الفتح (الولايات المتحدة الأمريكية)

إسبن إسكاس (النرويج)

علي رضا فغاني (أستراليا)

يايل فالكون بيريز (الأرجنتين)

درو فيشر (كندا)

كريستيان جاراي (تشيلي)

كاتيا جارسيا (المكسيك) "سيدة"

مصطفى غربال (الجزائر)

أليخاندرو هيرنانديز (إسبانيا)

داريو هيريرا (الأرجنتين)

جلال جيد (المغرب)

كامبل كيرك كاوانا-ووه (نيوزيلندا)

إستفان كوفاكس (رومانيا)

فرانسوا ليتيكسييه (فرنسا)

ما نينج (الصين)

أدهم مخادمة (الأردن)

داني ماكيلي (هولندا)

شيمون مارتشينياك (بولندا)

ماوريتسيو مارياني (إيطاليا)

هيكتور مارتينيز (هندوراس)

أوشان نايشن (جامايكا)

جلين نيبرج (السويد)

مايكل أوليفر (إنجلترا)

عمر العلي (الإمارات)

كيفين أورتيجا (بيرو)

توري بينسو (الولايات المتحدة) "سيدة"

جواو بينييرو (البرتغال)

رامون أباتي (البرازيل)

سيزار راموس (المكسيك)

أندريس روخاس (كولومبيا)

ساندرو شيرير (سويسرا)

إلجيز تانتاشيف (أوزبكستان)

أنتوني تايلور (إنجلترا)

جوستافو تيخيرا (أوروجواي)

فاكوندو تيو (الأرجنتين)

أبونجيل توم (جنوب إفريقيا)

كليمون توربان (فرنسا)

خيسوس فالينزويلا (فنزويلا)

سلافكو فينسيتش (سلوفينيا)

ويلتون سامبايو (البرازيل)

فيليكس تسفاير (ألمانيا)

قائمة الحكام المساعدين

محمود أبو الرجال (مصر)

أحمد حسام طه (مصر)

مصطفى أكركاد (المغرب)

جورج لاكرينديس (أستراليا)

إيفان بيبيك (كرواتيا)

جيروم بريسار (فرنسا)

باستيان دانكيرت (ألمانيا)

كارلوس ديل

سيرو جراندي (إسبانيا)

ماركو دي بيلو (إيطاليا)

جو ديكرسون (أمريكا)

روب ديبيرينك (هولندا)

حمزة الفارق (المغرب)

شون إيفانز (أستراليا)

فو مينج (الصين)

نيكولاس جالو (كولومبيا)

أنطونيو جارسيا (أوروجواي)

جاريد جيليت (إنجلترا)

ليودان جونزاليس (أوروجواي)

تاتيانا جوزمان (نيكاراجوا)

دينيس هيجلر (هولندا)

توماش كفياتكوفسكي (بولندا)

خوان لارا (تشيلي)

هيرنان ماسترانجيلو (الأرجنتين)

إريك ميراندا (المكسيك)

محمد عبيد خادم (الإمارات)

جييرمو باتشيكو (المكسيك)

فدائي سان (سويسرا)

خوان سوتو (فنزويلا)

رودولفو وتوسكي (البرازيل)

برام فان دريش (بلجيكا)

أرماندو فياريال (أمريكا)

حكام تقنية الفيديو

محمود عاشور (مصر)

خميس المري (قطر)

عبد الله الشهري (السعودية)

إيفان بيبيك (كرواتيا)

جيروم بريسار (فرنسا)

باستيان دانكيرت (ألمانيا)

كارلوس ديل سيرو جراندي (إسبانيا)

ماركو دي بيلو (إيطاليا)

دينيس هيجلر (هولندا)

توماش كفياتكوفسكي (بولندا)

خوان سوتو (فنزويلا).

وصرّح بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في فيفا: "إن الحكام المختارين هم نخبة الحكام في العالم. تم اختيارهم ضمن مجموعة واسعة من الحكام الذين خضعوا للمتابعة والتقييم على مدار السنوات الـ 3 الماضية. وحضروا ندوات وأداروا مباريات في بطولات فيفا. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم أدائهم في المباريات المحلية والدولية بانتظام"

وأضاف " تلقى الحكام المختارون، وسيستمرون في تلقي، دعما شاملا من مدربي اللياقة البدنية والطاقم الطبي، بما في ذلك أخصائيين العلاج الطبيعي وأخصائيين الصحة النفسية. هدفنا هو ضمان وصولهم إلى ميامي في 31 مايو وهم في أفضل حالاتهم البدنية والنفسية."

وتابع "ستكون بطولة كأس العالم هذا العام الأكبر في التاريخ، بمشاركة 48 فريقا و104 مباريات تُقام على أوسع نطاق جغرافي في تاريخ البطولة. كما سيضم الفريق الأول للفيفا أكبر عدد من الحكام على الإطلاق، بزيادة 41 حكما عن بطولة قطر 2022. يجب أن يكون كل منهم جاهزا لتولي إدارة مباراة والمساهمة بفعالية في ضمان نجاح التحكيم في كأس العالم. ويُعدّ اختيار 6 حكمات استمرارا لنهج بدأ قبل أربع سنوات في قطر، حيث نسعى إلى تطوير التحكيم النسائي."

وأتم "كما هو الحال في بطولات كأس العالم السابقة، ستلعب التكنولوجيا دورا هاما في دعم حكام المباريات في اتخاذ قراراتهم. سيتم استخدام تقنية خط المرمى، ونسخة متطورة من تقنية التسلل شبه الآلية، وتقنية الكرة المتصلة، بينما سيتمكن المشجعون، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، من رؤية الأمور من منظور الحكم على أرض الملعب بفضل استخدام التقنيات الجديدة".