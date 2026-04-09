لأول مرة في التاريخ.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم

الخميس، 09 أبريل 2026 - 15:45

كتب : محمد جمال

سيتواجد طاقم تحكيم مصري كامل للمرة في نهائيات بطولة كأس العالم.

وكشف في وقت سابق عن طاقم حكام مصري كامل بقيادة أمين عمر وقع عليه الاختيار للمشاركة في كاس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بتواجد طاقم تحكيم مصري كامل لأول مرة في تاريخ التحكيم المصري.

خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026

وجاء الطاقم كالتالي: أمين عمر حكماً للساحة، والمساعدان، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو.

وتنطلق منافسات البطولة في 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو ، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المحفل العالمي.

ويشارك منتخب مصر في البطولة التي تستضيفها 3 دول هي: كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة: بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026 مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر مؤتمر معتمد جمال: بلوزداد لم يتأهل بالصدفة.. وسنلعب بصفوف مكتملة لأول مرة كما كشف في الجول.. الأهلي يشكو محمود وفا بسبب الشناوي والشحات وتريزيجيه الاتحاد السكندري لـ في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي المندوه: هناك أخبار جيدة حول أزمة القيد.. ونريد دعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا
فيفا يوقف 11 ناديا سعوديا عن القيد 19 دقيقة | سعودي في الجول
الهلال السوداني يعلن موعد حسم قضيته ضد نهضة بركان 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - إنجاز تاريخي.. عاصم مرعي يهيمن على جائزة للمرة الخامسة في الدوري الكوري 24 دقيقة | كرة سلة
بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر ساعة | الكرة المصرية
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
