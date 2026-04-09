لأول مرة في التاريخ.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم

وكشف في وقت سابق عن طاقم حكام مصري كامل بقيادة أمين عمر وقع عليه الاختيار للمشاركة في كاس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بتواجد طاقم تحكيم مصري كامل لأول مرة في تاريخ التحكيم المصري.

وجاء الطاقم كالتالي: أمين عمر حكماً للساحة، والمساعدان، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو.

وتنطلق منافسات البطولة في 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو ، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المحفل العالمي.

ويشارك منتخب مصر في البطولة التي تستضيفها 3 دول هي: كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة: بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.