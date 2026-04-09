مجلس النواب يطالب البرامج الرياضية بـ "ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في الطرح"

الخميس، 09 أبريل 2026 - 17:45

كتب : هاني العوضي

محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

طالب النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وسائل الإعلام والبرامج الرياضية بـ "ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في الطرح".

وجاء بيان مجاهد

في إطار الدور الرقابي والتشريعي المنوط بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وحرصها الدائم على متابعة مختلف القضايا المرتبطة بالمنظومة الرياضية المصرية، فقد تابعت اللجنة خلال اليومين الماضيين ما تم تداوله عبر بعض البرامج الرياضية من طرح إعلامي يتعلق بإحدى الحالات الجدلية التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم.

وإذ تؤكد اللجنة بشكل قاطع على احترامها الكامل لاختصاصات الجهات المعنية بإدارة وتنظيم المسابقات الرياضية، وعدم تدخلها في الشؤون الفنية أو القرارات التحكيمية أو التنظيمية التي تدخل في صميم عمل تلك الجهات، فإنها في الوقت ذاته تشدد على أهمية الالتزام بالضوابط المهنية والإعلامية الواجبة في تناول مثل هذه القضايا.

كما تؤكد اللجنة أن الخطاب الإعلامي الرياضي يمثل أحد أهم أدوات تشكيل الوعي العام، ومن ثم يتعين أن يعكس مكانة الدولة المصرية وقيمها الراسخة، ويحافظ على سمعتها وريادتها في المجال الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي، وأن يرتكز على النقد البنّاء القائم على أسس موضوعية ومهنية، بعيدًا عن الإثارة أو التجاوز أو الخروج عن الأطر والقيم الرياضية.

وفي ضوء الظروف الراهنة، تهيب لجنة الشباب والرياضة بكافة وسائل الإعلام والبرامج الرياضية، وكذلك السادة المحللين والنقاد، ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في الطرح، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، بما يسهم في دعم استقرار المنظومة الرياضية وتعزيز صورتها أمام الرأي العام.

وتؤكد اللجنة استمرارها في متابعة المشهد الرياضي والإعلامي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار اختصاصاتها الدستورية والتشريعية والرقابية، بما يحقق الصالح العام ويحفظ مكانة الرياضة المصرية.

يأتي ذلك عقب استدعاء المجلس الأعلى للإعلام، الممثل القانوني لقناة النادي الأهلي بسبب مخالفات برنامج "ستاد الأهلي". (طالع التفاصيل)

