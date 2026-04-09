بعد ساعات من ترك ليبيا.. تقارير: أليو سيسيه يتولى تدريب أنجولا

الخميس، 09 أبريل 2026 - 16:56

كتب : FilGoal

ذكرت تقارير أنجولية أن السنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب ليبيا الذي انفصل عن فرسان المتوسط قبل ساعات، يستعد لتولي تدريب منتخب أنجولا.

يوم الأربعاء، أعلن سيسيه مدرب منتخب ليبيا رحيله عن تدريب فرسان المتوسط.

وأوضحت الإذاعة الوطنية بأنجولا أن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء الخميس للإعلان عن اسم المدرب الجديد.

أخبار متعلقة:
بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر مؤتمر معتمد جمال: بلوزداد لم يتأهل بالصدفة.. وسنلعب بصفوف مكتملة لأول مرة

فيما أفادت إذاعة راديو سينكو أن أليو سيسيه وصل إلى أنجولا مساء الأربعاء استعدادا لتدريب الفهود.

منصب المدير الفني لمنتخب أنجولا ظل خاليا منذ منتصف فبراير الماضي، عقب رحيل باتريس بوميل لتدريب الترجي التونسي.

وترك سيسيه تدريب منتخب ليبيا رغم سريان عقده حتى 2027.

ويبدو أن تأخر مستحقاته لعدة أشهر كان أحد أسباب رحيله، وفقا لتقارير ليبية.

وقال سيسيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي".

وأضاف "لقد كانت مغامرة غنية جدًا على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب".

وتابع "إلى الطاقم الفني واللاعبين: على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معًا وبالنتائج التي حققناها".

وأكمل "أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قُدمًا".

ووجه رسالة إلى الجماهير الليبية قال فيها: "أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها، وعلى حماسكم ودعمكم اللامحدود".

وأتم "لن أنساكم أبدًا، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائمًا قادرين على الاعتماد عليكم، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

وتولى سيسيه مهمة تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفاً لناصر الحضيري.

الهلال السوداني يعلن موعد حسم قضيته ضد نهضة بركان بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر مؤتمر معتمد جمال: بلوزداد لم يتأهل بالصدفة.. وسنلعب بصفوف مكتملة لأول مرة قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية بعد زيارته للسنغال.. موتسيبي يزور المغرب لبحث أزمة لقب أمم إفريقيا مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد
مجلس النواب يطالب البرامج الرياضية بـ "ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في الطرح" 25 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام شباب بلوزداد 52 دقيقة | الكرة المصرية
إيفان توني: نستحق ركلتي جزاء.. لكن الحكم كان ذهنه في مكان آخر 52 دقيقة | سعودي في الجول
بعد ساعات من ترك ليبيا.. تقارير: أليو سيسيه يتولى تدريب أنجولا ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري - كهرباء الإسماعيلية (0)-(0) الاتحاد.. ساعة | الكرة المصرية
تحديد موعد نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يوقف 11 ناديا سعوديا عن القيد 2 ساعة | سعودي في الجول
الهلال السوداني يعلن موعد حسم قضيته ضد نهضة بركان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
