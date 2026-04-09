بعد ساعات من ترك ليبيا.. تقارير: أليو سيسيه يتولى تدريب أنجولا

ذكرت تقارير أنجولية أن السنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب ليبيا الذي انفصل عن فرسان المتوسط قبل ساعات، يستعد لتولي تدريب منتخب أنجولا.

يوم الأربعاء، أعلن سيسيه مدرب منتخب ليبيا رحيله عن تدريب فرسان المتوسط.

وأوضحت الإذاعة الوطنية بأنجولا أن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء الخميس للإعلان عن اسم المدرب الجديد.

فيما أفادت إذاعة راديو سينكو أن أليو سيسيه وصل إلى أنجولا مساء الأربعاء استعدادا لتدريب الفهود.

منصب المدير الفني لمنتخب أنجولا ظل خاليا منذ منتصف فبراير الماضي، عقب رحيل باتريس بوميل لتدريب الترجي التونسي.

وترك سيسيه تدريب منتخب ليبيا رغم سريان عقده حتى 2027.

ويبدو أن تأخر مستحقاته لعدة أشهر كان أحد أسباب رحيله، وفقا لتقارير ليبية.

وقال سيسيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي".

وأضاف "لقد كانت مغامرة غنية جدًا على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب".

وتابع "إلى الطاقم الفني واللاعبين: على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معًا وبالنتائج التي حققناها".

وأكمل "أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قُدمًا".

ووجه رسالة إلى الجماهير الليبية قال فيها: "أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها، وعلى حماسكم ودعمكم اللامحدود".

وأتم "لن أنساكم أبدًا، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائمًا قادرين على الاعتماد عليكم، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

وتولى سيسيه مهمة تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفاً لناصر الحضيري.