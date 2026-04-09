انتهت الدوري - كهرباء الإسماعيلية (1)-(1) الاتحاد.. تعادل مثير

الخميس، 09 أبريل 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" - مابولولو - الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري.

ويحل الاتحاد ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية "تحديد الهبوط" في الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في المجموعة الثانية الخاصة بالهبوط برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري لـ في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية الاتحاد السكندري يعلن انتهاء أزمة إيقاف القيد

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

...............................................................................................

ق85: إلغاء ضربة الجزاء

ق84: ضربة جزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية عن طريق محمد السيد شيكا

ق74: الغاء الهدف لوجود تسلل

ق71: جون إيبوكا يسجل هدف ثاني للاتحاد السكندري بعد صناعة مميزة من كريم الديب

ق58: جوووووووووووول التعادل لكهرباء الإسماعيلية عن طريق علي سليمان

ق47: جون ايبوكا يحرز الهدف الأول للاتحاد السكندري

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45: عبد الرحمن جودة يهدر هدف محقق برأسية في القائم تنقذ مرمى كهرباء الإسماعيلية

ق38: مصطفى كشري يسدد صاروخية وحارس الاتحاد يتصدى

ق27: تسديدة جديدة من الاتحاد السكندري وحارس كهرباء يتصدى

ق25: تسديدة من إسحاق سافور ويتصدى لها حارس كهرباء الإسماعيلية

ق4: جون إيبوكا يحرز هدف أول لكن تسلل

بداية المباراة

الاتحاد السكندري كهرباء إسماعيلية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/526876/انتهت-الدوري-كهرباء-الإسماعيلية-1-1-الاتحاد-تعادل-مثير