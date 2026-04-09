تحديد موعد نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تحددت مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويلعب مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش ضد ساوثامبتون في نصف النهائي الأول.

بينما يلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد في نصف النهائي الثاني.

وتقام مباراة سيتي ضد ساوثامبتون في السادسة والربع من مساء يوم السبت 25 أبريل على ملعب ويمبلي.

فيما يقام لقاء تشيلسي وليدز على الملعب نفسه يوم الأحد 26 أبريل في الرابعة مساء.

وكان مانشستر سيتي أقصى ليفربول من ربع النهائي بعد الفوز عليه برباعية دون رد.

وفاز تشيلسي على بورت فايل، بينما تغلب ساوثامبتون على أرسنال. وليدز فاز على وست هام يونايتد بركلات الترجيح.