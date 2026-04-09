خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026

الخميس، 09 أبريل 2026 - 15:37

كتب : محمد جمال

أمين عمر

وقع اختيار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا على طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة أمين عمر للتواجد في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد نظيره المصري، بمنع أمين عمر ومحمود عاشور من دارة أي مباريات ودية لمنتخبات كأس العالم، خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، قبل الإعلان النهائي عن حكام البطولة. (طالع التفاصيل)

وكتب أمين عمر عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله الحلم اصبح حقيقة طاقم مصري كامل في كاس العالم".

فيما علم FilGoal.com أن طاقم الحكام المصري بالكامل جاء كالتالي:

أمين عمر: حكم ساحة

محمود أبو الرجال: حكم مساعد

أحمد حسام طه: حكم مساعد

تقنية الفيديو: محمود عاشور.

وشارك أمين عمر في اختبارات الحكام المرشحين لكأس العالم التي أقيمت في معسكر بالعاصمة القطرية، الدوحة خلال الفترة ما بين 23 إلى 28 فبراير الماضي.

وشهد المعسكر برامج فردية للحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026، فيما يتلعق بلياقتهم البدنية، وكذلك تقييما نهائيا حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعم في أفضل الظروف قبل انطلاق البطولة.

كما تم مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية والمشاركة في تدريبات عملية وتم تصويرها وإرسالها للمحاضرين حصل المشاركون من خلالها على ملاحظاتهم وآرائهم.

ويقام كأس العالم 2026 خلال شهر يونيو المقبل بأمريكا وكندا والمكسيك.

لأول مرة في التاريخ.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم 42 دقيقة | الكرة المصرية
