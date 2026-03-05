فيفا يمنع أمين عمر وعاشور من التحكيم لمنتخبات كأس العالم في توقف مارس

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المصري، بمنع أمين عمر ومحمود عاشور من دارة أي مباريات ودية لمنتخبات كأس العالم، خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بقرار لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة بييرلويجي كولينا، بمنع جميع الحكام المرشحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 من إدارة أي مباريات ودية لمنتخبات كأس العالم، خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة، المقررة إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية، قبل الإعلان النهائي عن حكام البطولة.

وبدورها ، أبلغت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، الحكمين المصريين أمين عمر، حكم الساحة، ومحمود عاشور، حكمً تقنية الفيديو بالقرار الذى بدأ تنفيذه بالفعل.

ويتواجد الثنائي المصري، أمين عمر ومحمود عاشور، ضمن قائمة الحكام المرشحين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم.