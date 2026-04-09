بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات

الخميس، 09 أبريل 2026 - 15:18

كتب : FilGoal

حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في إفريقيا - باتريس موتسيبي

أوضح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن بعض لوائح بطولة كأس أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات.

قال موتسيبي في تصريحات مصورة: "حضوري للمغرب يأتي للتعبير باسم 54 اتحادا كرويا عن التزامنا العميق تجاه الشعب المغربي".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل كبيرة مما حدث في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا".

أخبار متعلقة:
وتابع "كاف شرع فعليا في مراجعة منظومته القانونية لتجاوز الاختلالات التي رافقت ختام العرس القاري".

وأكمل "هناك تغييرات يتم إدخالها على القوانين والأنظمة، وكذلك على لوائح كأس أمم إفريقيا، لضمان معالجة تلك الثغرات".

وأكد أن "هذه اللوائح تستند إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم وتُعد من بين الأفضل عالميا".

وواصل "بعض هذه القوانين تحتاج إلى تعديل، والعقوبات يجب أن تكون مناسبة ومتناسبة مع حجم المخالفات".

وأتم موتسيبي "الرهان الأساسي يبقى ضمان احترام القوانين بما يعكس التزام كاف بجعل كرة القدم الإفريقية محترمة وقادرة على المنافسة عالميا".

وقام باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بزيارة المغرب يوم الخميس لبحث أزمة لقب كأس أمم إفريقيا.

وزار موتيسيبي السنغال يوم الأربعاء، وكان في استقباله عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وقيادات كرة القدم السنغالية.

أما يوم الخميس فيزور المغرب حيث سيلتقي مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، إلى جانب عدد من أعضاء مجتمع كرة القدم في المغرب، حسب بيان كاف.

ستتبع الزيارة ندوة صحفية في مدينة الرباط في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وأوضح كاف أن الكشف عن سبب الزيارة سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.

يأتي ذلك في وجود تقارير صحفية تشير إلى أن الغرض من الاجتماع هو مناقشة قرار سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه إلى المغرب.

Image

وكان كاف قرر سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه للمغرب، بعد فوز السنغال على أسود أطلس في نهائي البطولة بهدف دون رد.

وذلك بعد شكوى الاتحاد المغربي ضد السنغال بسبب محاولة الانسحاب من المباراة.

Image

ورد منتخب السنغال على ذلك وتقدم باستئناف على القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية والتي أعلنت أنها ستصدر حكمها النهائي بشأن اللقب في وقت لاحق.

باتريس موتيسيبي كاف المغرب السنغال
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526869/بعد-زيارته-للمغرب-موتسيبي-لوائح-أمم-إفريقيا-ستتغير-من-أجل-معالجة-الثغرات