مؤتمر معتمد جمال: بلوزداد لم يتأهل بالصدفة.. وسنلعب بصفوف مكتملة لأول مرة

الخميس، 09 أبريل 2026 - 14:21

كتب : FilGoal

يدرك معتمد جمال مدرب الزمالك صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التاسعة مساء الجمعة على ستاد نيلسون مانديلا.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي: "ندرك صعوبة اللقاء، وهي مواجهة من شوطين، الأول سيكون غدا في الجزائر، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تُسهل مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة من أجل التأهل للمباراة النهائية".

وأضاف "شباب بلوزداد لم يتأهل إلى نصف النهائي بالصدفة، وبالتأكيد قام بمتابعة مباريات الزمالك، مثلما تابعنا مبارياته".

وواصل "سنواجه فريقا قويا وله جماهيرية، لكننا لدينا خبرات كبيرة في مواقف مشابهة، واللاعبون اعتادوا على هذه المواجهات في ظل وجود عناصر تمتلك خبرات".

وشدد "شباب بلوزداد يلعب بشكل متوازن، وتغيير الجهاز الفني للفريق المنافس قد يكون دافعا إضافيا له، وقد درسنا طريقة لعبه، وأرى أن الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما، والزمالك يلعب على البطولة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد ونقدم مباراة جيدة".

وأكمل "الضغوط التي تعرض لها الزمالك منحت الفريق دوافع كبيرة، ونحن الفريق المصري الوحيد في البطولات الأفريقية، ولا نريد الخروج من البطولة، ونتطلع لتحقيق اللقب".

وكشف مدرب الزمالك "هذه هي المرة الأولى التي تكتمل فيها صفوف الفريق، وجميع اللاعبين في حالة جاهزية بدنية وفنية، ويرغبون في بذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل نتيجة. الزمالك يمتلك ثلاثة حراس مرمى دوليين، ولا توجد مشكلة في هذا المركز على الإطلاق".

وأتم تصريحاته "الزمالك من أفضل الفرق التي تسجل في الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية، ونسير بخطى ثابتة، ومباريات نصف النهائي يصعب التعويض فيها، وليست مثل مباريات دور المجموعات، ولدينا هدف نسعى لتحقيقه".

لا يتوفر وصف.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وبلوزداد على استاد القاهرة يوم 17 إبريل الجاري.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو في ربع النهائي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

بينما تأهل بلوزداد لنصف النهائي بالفوز على المصري البورسعيدي، إذ تعادل 1-1 في الذهاب بمصر، ثم تعادل سلبيا في الإياب بالجزائر ليتأهل بلوزداد بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

