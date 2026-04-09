كما كشف في الجول.. الأهلي يشكو محمود وفا بسبب الشناوي والشحات وتريزيجيه

أعلن النادي الأهلي تقدمه بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط ضد محمود وفا حكم مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: " تقدم النادي الأهلي صباح اليوم ـ مدافعًا عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات ـ بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري التي أقيمت بملعب المقاولون العرب أمس الأول"

"وجاء في الشكوى أن الحكم ـ في سابقة خطيرة ـ قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق قائد الأهلي محمد الشناوي، وكذلك السباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه "بدفع" اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة"

" كما أنذر وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.. وطلب النادي في شكواه تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و(20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونا".

ولم يشارك محمد الشناوي في المباراة وكان يجلس على مقاعد البدلاء وشارك مصطفى شوبير.

من جهة أخرى، أشهر محمود وفا حكم المباراة، بطاقة صفراء لـ مصطفى شوبير حارس الأهلي الأساسي عقب اللقاء كذلك، وأيضا وليد صلاح الدين مدير الكرة.

ومن سيراميكا كليوباترا، تم طرد وائل رأفت مخطط الأحمال، وأمين عمر النور المدرب المساعد أثناء مراجعة الفيديو لمطالبة الأهلي بركلة جزاء في الوقت الضائع، بجانب إنذار علي ماهر مدرب الفريق، ومصطفى فتحي مدرب الحراس.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.