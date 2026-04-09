مصدر من الأهلي لـ في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط

الخميس، 09 أبريل 2026 - 00:22

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يدرس بعض لاعبي الأهلي لتقديم شكوى للجنة الانضباط ضد محمود وفا حكم مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "يدرس لاعبو الأهلي الذين تعرضوا لتجاوزات من محمود وفا حكم لقاء الأهلي ضد سيراميكا يدرسون التقدم بشكوى ضده للجنة الانضباط".

وعلم FilGoal.com أن محمد الشناوي تلقى إنذارين عقب المباراة بسبب الاعتراض على الحكم، ثم حصل على بطاقة حمراء.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

الأهلي الدوري المصري محمود وفا
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات أبو زهرة: لجنة الحكام حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%.. وهدفنا ثمن نهائي كأس العالم 2026 مصدر من راسينج يكشف لـ في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير الكوكي يوجه رسالة إلى المصري بعد رحيله مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة لجنة الحكام تكشف مدى صحة قرار وفا بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي ضد سيراميكا غزل المحلة يعود لتحقيق الانتصارات بعد 11 مباراة.. وتعادل سلبي بين مودرن والحرس إيشو: من يصل لنصف نهائي الكونفدرالية هو منافس قوي
أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات 27 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26 47 دقيقة | Gamers
لويس إنريكي: نشعر بخيبة أمل لعدم تسجيل المزيد من الأهداف أمام ليفربول 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول 55 دقيقة | رياضات أخرى
حكيمي: محبطون بسبب النتيجة أمام ليفربول.. وكفاراتسخيليا: كان علينا استغلال الفرص 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا 56 دقيقة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
