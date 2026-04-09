مصدر من الأهلي لـ في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط

يدرس بعض لاعبي الأهلي لتقديم شكوى للجنة الانضباط ضد محمود وفا حكم مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا.

وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "يدرس لاعبو الأهلي الذين تعرضوا لتجاوزات من محمود وفا حكم لقاء الأهلي ضد سيراميكا يدرسون التقدم بشكوى ضده للجنة الانضباط".

وعلم FilGoal.com أن محمد الشناوي تلقى إنذارين عقب المباراة بسبب الاعتراض على الحكم، ثم حصل على بطاقة حمراء.

video:1

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.