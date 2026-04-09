دي يونج يشارك في تدريبات برشلونة ويقترب من العودة

الخميس، 09 أبريل 2026 - 12:56

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

يترقب برشلونة عودة فرينكي دي يونج قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك دي يونج في جزء من تدريبات الخميس ليقترب من العودة.

وعاد الهولندي للتدرب مع زملائه بعد غيابه عن 9 مباريات منذ الإصابة في أواخر فبراير.

ويعاني برشلونة من أزمة في خط الوسط، حيث لا يتواجد في الجاهزية الكاملة سوى بيدري ومارك كاسادو، بينما لم يصبح جافي جاهزا لبدء المباريات.

وتفاقمت الأزمة بعد إصابة مارك بيرنال في الكاحل خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام أتليتكو في الدوري، وغيابه عن لقاء الذهاب ضد أتلتيكو.

وتعرض اللاعب لإصابة عضلية في فبراير الماضي، أبعدته لعدة أسابيع، قبل أن يصبح الآن قريبا من العودة.

ويأمل الجهاز الفني في تجهيزه للمشاركة في مباراة إسبانيول السبت بالدوري الإسباني، على أن يكون خيارا متاحا في مواجهة الإياب أمام أتلتيكو.

وخسر برشلونة على ملعبه بهدفين دون مقابل ليصعب المهمة في لقاء الإياب بمدريد الأسبوع المقبل.

برشلونة فرينكي دي يونج
التعليقات
/articles/526862/دي-يونج-يشارك-في-تدريبات-برشلونة-ويقترب-من-العودة