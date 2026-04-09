بعد زيارته للسنغال.. موتسيبي يزور المغرب لبحث أزمة لقب أمم إفريقيا

الخميس، 09 أبريل 2026 - 11:38

كتب : FilGoal

يقوم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بزيارة المغرب يوم الخميس لبحث أزمة لقب كأس أمم إفريقيا.

وزار موتيسيبي السنغال يوم الأربعاء، وكان في استقباله عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وقيادات كرة القدم السنغالية.

أما يوم الخميس فيزور المغرب حيث سيلتقي مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، إلى جانب عدد من أعضاء مجتمع كرة القدم في المغرب، حسب بيان كاف.

ستتبع الزيارة ندوة صحفية في مدينة الرباط في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وأوضح كاف أن الكشف عن سبب الزيارة سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.

يأتي ذلك في وجود تقارير صحفية تشير إلى أن الغرض من الاجتماع هو مناقشة قرار سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وكان كاف قرر سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه للمغرب، بعد فوز السنغال على أسود أطلس في نهائي البطولة بهدف دون رد.

وذلك بعد شكوى الاتحاد المغربي ضد السنغال بسبب محاولة الانسحاب من المباراة.

ورد منتخب السنغال على ذلك وتقدم باستئناف على القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية والتي أعلنت أنها ستصدر حكمها النهائي بشأن اللقب في وقت لاحق.

