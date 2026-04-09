مران الزمالك - تدريبات فنية وبدنية.. والتركيز على التسديد والكرات العرضية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

خاض الزمالك مرانه يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ملعب نيسلون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وخصص معتمد جمال مدرب الزمالك، فقرة بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق المران، وتولى قيادتها البرتغالي نونو كوستا، لتجهيز اللاعبين بدنيًا قبل المباراة.

وعقد معتمد جمال، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي، مشددا على ضرورة التركيز.

وأكد مدرب الزمالك في حديثه مع اللاعبين، أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل لنهائي الكونفدرالية.

ونقل للاعبين ثقته في قدراتهم ومواصلة مشوار الكونفدرالية.

كما خصص الجهاز الفني فقرة فنية خاصة بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية.

وقام معتمد جمال بتقسيم لاعبيه لأربع مجموعات، لتنفيذ بعض جمل التسليم والتسلم بين اللاعبين.

كما خصص الجهاز الفني فقرة للتسديد على المرمى، وقام معتمد جمال بتقسيم لاعبيه لتنفيذ جمل فنية، تنتهي بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الفقرة الفنية أيضًا التدريب على الكرات العرضية من الجانبين الأيمن والأيسر، في وجود لاعبي خط الوسط ومهاجمي الزمالك داخل منطقة الجزاء.

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 17 إبريل.