فان دايك: نأمل في تحقيق أمسية مميزة على أنفيلد.. ولا يجب أن ننسي أننا لعبنا أمام أبطال أوروبا

طالب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، من الجماهير دعم الفريق في مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان.

وخسر ليفربول أمام سان جيرمان في باريس بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي باريس سان جيرمان ديزيري دوي في الدقيقة 11، وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 65.

وقال فان دايك في تصريحات عبر قناة TNT Sports عقب المباراة: "نأمل أن تلعب جماهيرنا دورًا كبيرًا في مباراة الإياب، لقد عشت العديد من الأمسيات المميزة في ملعب أنفيلد، جماهيرنا هي أساس النادي، ونأمل أن يكونوا حاضرين لدعمنا مرةً أخرى."

وأضاف "لا يجب أن ننسى أننا لعبنا ضد أبطال الموسم الماضي، وقد رأينا جودتهم."

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في التاريخ.

وأكمل "شاهدنا المباريات التي خاضوها هذا الموسم، سواء في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا، ومدى براعتهم، لذا علينا أن نكون في قمة تركيزنا الأسبوع المقبل."

وعن اللعب بـ 5 مدافعين، رد فان دايك "من الواضح أنهم يتحركون في كل مكان تقريبًا، ويجب أن يكون التواصل جيدًا."

وأكمل "أحيانًا ننتظر اللحظة المناسبة لاستخلاص الكرة لتنفيذ هجمات مرتدة، أعتقد أننا أتيحت لنا بعض الفرص للقيام بذلك لكننا لم نُحسن استغلالها."

وبدأ أرني سلوت مدرب ليفربول، بخمسة مدافعين في الدفاع، وهم فريمبونج، وجو جوميز، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، وميلوش كيركيز.

وتابع قائد ليفربول "نأمل أن نكون أفضل بكثير على ملعب أنفيلد خاصةً في الاستحواذ على الكرة."

وأردف "بالطبع، لست سعيداً بالخسارة على الإطلاق، الأمر الإيجابي الوحيد هو أن لدينا مباراة أخرى نخوضها الأسبوع المقبل."

وتحدث فان دايك عن تفاصيل المباراة "لقد كان عملاً شاقاً للغاية في المباراة، وهذا ما كان متوقعًا، أعتقد أننا دافعنا بكثافة حول منطقة الجزاء."

وأتم "لسوء الحظ، جاء الهدف الأول نتيجة انحراف الكرة عن مسارها، وأتيحت لنا بعض الفرص في الهجمات المرتدة حيث كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل."

ونفذ لاعبو باريس 18 هجمة على مرمى ليفربول، في مقابل 3 محاولات فقط للريدز.

وتلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات بعد خسارتين أمام مانشستر سيتي في كأس إنجلترا، وأمام برايتون في الدوري.

ولم ينجح ليفربول في التسديد على المرمى لأول مرة في دوري أبطال أوروبا منذ مواجهته أمام أتالانتا الإيطالي في نوفمبر 2020.

ولم ينجح ليفربول في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي خارج ملعبه، في كافة البطولات، لأول مرة منذ إبريل 2021.

وخسر ليفربول أمام باريس سان جيرمان بهدفين، وقبله الخسارة أمام مانشستر سيتي 4-0 في كأس الاتحاد، وأمام برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي، وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا 1-0.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل على ملعب أنفيلد في إطار مباريات العودة بربع النهائي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مباراة بايرن ميونيخ، أمام ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال.