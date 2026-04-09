مصدر من راسينج يكشف لـ في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير

الخميس، 09 أبريل 2026 - 00:01

كتب : عبد الرحمن شريف

مران الأهلي - مصطفى شوبير

أوضح مصدر من نادي راسينج سانتاندير حقيقة التقارير التي تفيد باهتمام النادي الإسباني بـ مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي.

وربطت بعض وسائل الإعلام مصطفى شوبير بالانتقال لراسينج في الصيف المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يتحدث أي مسؤول في نادي راسينج عن شوبير بأي شكل من الأشكال حتى الآن".

وخاض مصطفى شوبير 15 مباراة مع الأهلي هذا الموسم واستقبل 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 6 مرات.

وقاد حارس مرمى الأهلي الفريق في 9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا مقابل 5 مواجهات في الدوري.

وخاض شوبير 65 مباراة بقميص الأهلي خرج بشباك نظيفة في 36 واستقبل 40 هدفا في جميع المسابقات.

وتوج شوبير بقميص الأهلي بـ 16 لقبا متنوعا أبرزها لقب الدوري 6 مرات و3 مرات لدوري أبطال إفريقيا.

ولعب مصطفى شوبير أمام كل من السعودية وإسبانيا ضمن معسكر منتخب مصر في شهر مارس.

