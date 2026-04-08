غزل المحلة يعود لتحقيق الانتصارات بعد 11 مباراة.. وتعادل سلبي بين مودرن والحرس

عاد غزل المحلة لتحقيق الانتصارات بالفوز بنتيجة 1-0 على الجونة في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري، فيما فرض التعادل السلبي نفسه بين حرس الحدود ومودرن سبورت.

وفي استاد غزل المحلة حقق زعيم الفلاحين فوزا غائبا منذ الجولة 11 من الدور الأول، وغاب الفريق عن تحقيق الانتصارات في 11 مباراة تعادل في 7 منها وخسر 4.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أحمد العش في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وهو أول أهداف الموسم الحالي خلال 27 مباراة بقميص زعيم الفلاحين.

وسجل مصطفى مطاوع هدفا في الدقيقة 90+5 لكن ألغي بداعي وجود خطأ قبل التسجيل عقب العودة لتقنية الفيديو.

الفوز رفع رصيد الغزل لـ 24 نقطة في المركز الـ 14، فيما ظل الجونة في المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة.

وفي استاد حرس الحدود فرض التعادل السلبي نفسه بين حرس الحدود ومودرن سبورت في مباراة شهدت 3 تسديدات للفريقين بين القائمين والعارضة.

وأصبح مودرن سبورت في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 3 تعادلات متتالية.

فيما ظل حرس الحدود في المركز الـ 18 -أول مراكز الهبوط- برصيد 19 نقطة.