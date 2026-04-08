إيشو: من يصل لنصف نهائي الكونفدرالية هو منافس قوي

كشف أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الزمالك عن صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال "إيشو" في تصريحات لوسائل الإعلام ضمن الأنشطة الإعلامية لـ"كاف" :"من يصل لنصف نهائي الكونفدرالية بالتأكيد هو منافس قوي، ونعرف أهمية وصعوبة المباراة".

وواصل "شاهدنا مباراة شباب بلوزداد أمام المصري وتعرفنا على المنافس بشكل كبير، الجميع في حالة تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لنهائي الكونفدرالية".

وعن غياب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك قال: "لا يوجد حارس أساسي وآخر احتياطي في الزمالك، الجميع قادر على حماية عرين القلعة البيضاء".

وأتم "الزمالك لا يخشى أي منافس، ونحترم الجميع، ولكن قيمة الفريق تمنحه القوة أمام أي منافس".

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا، في حين تقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.