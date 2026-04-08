حارس الزمالك: لا يوجد فوارق فنية بين الأساسي والبديل.. واعتدنا على الضغوط

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

محمود الشناوي - الزمالك

اعترف محمود الشناوي حارس الزمالك، بصعوبة مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد نيلسون مانديلا.

وقال الشناوي في تصريحات لوسائل الإعلام ضمن أنشطة "كاف": "لا شك أن شباب بلوزداد بوصوله لنصف نهائي الكونفدرالية يؤكد قوته الفنية وبالتالي صعوبة المواجهة في الذهاب والإياب".

وأضاف الشناوي أن الزمالك يملك مجموعة من حراس المرمى المميزين القادرين على حماية مرمى الفريق.

ويغيب محمد صبحي عن قائمة الفريق في الجزائر، فيما يتواجد الثلاثي مهدي سليمان، ومحمد عواد، ومحمود الشناوي.

وشدد حارس الزمالك "لا يوجد فوارق فنية بين الحارس الأساسي والبديل."

وأكمل "لا توجد ضغوط على الفريق في مواجهة شباب بلوزداد بملعبه ووسط جماهيره، ومن يمثل الزمالك اعتاد على هذه الأجواء وقادر على الخروج بنتيجة إيجابية."

وأتم "تركيز الجميع حاليًا داخل الزمالك إسعاد الجماهير الموسم الحالي".

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وبلوزداد على استاد القاهرة يوم 17 إبريل الجاري.

