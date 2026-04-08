الأوضاع تزداد صعوبة.. تأييد عقوبة خصم الـ 6 نقاط من ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي تأييد مجلس استئناف مستقل لقرار خصم 6 نقاط من رصيده.

وعوقب الثعالب بخصم 6 نقاط من رصيده بسبب خرق النادي لقوانين الربح والاستدامة المالية للدورة المالية المنتهية 2023 - 2024. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي في بيانه أنه مع "بقاء 5 مباريات من الموسم، يركز الجميع في النادي بشكل كامل على المباريات التي أمامنا وعلى تشكيل نتيجة موسم الفريق من خلال نتائجنا على أرض الملعب".

ويحتل ليستر المركز الثاني والعشرين في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) برصيد 41 نقطة وهو أول المراكز المؤدية للهبوط.

We acknowledge that an independent Commission’s decision to recommend a six-point deduction on the Club has been upheld by an independent Appeal Board. The decision, accepted by the Club, relates to our profit and sustainability position for the three-year period to June 2024. — Leicester City (@LCFC) April 8, 2026

ويبتعد ليستر عن مراكز البقاء بفارق نقطة وحيدة عن بورتسموث الذي لعب مباراة أقل.

وعوقب ليستر بخصم النقاط في شهر فبراير الماضي، وذكرت الرابطة الإنجليزية حينها في بيانها الرسمي أن القرار جاء من لجنة انضباط مستقلة تم تعيينها بناء على قواعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم خصم هذه النقاط بأثر فوري من رصيد ليستر وهو ما زاد من مشاكل الفريق بجدول الترتيب.