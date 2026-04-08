بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 20:28

كتب : FilGoal

لامين يامال

كشف بيدري لاعب برشلونة عن أهمية لامين يامال جناح الفريق ووجوده في الملعب الذي يصنع فارق للبلوجرانا.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وقال بيدري في تصريحات لموفي ستار قبل المباراة: "إنه شاب صغير جدا، والجميع يتوقع منه أن يصنع الفارق دائما".

بيدري: نرفض العنصرية تماما.. وأنتم من يقول إسبانيا مرشحة للتتويج بكأس العالم تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي أمام بلباو لأول مرة منذ شهر.. وبيدري ورافينيا على الدكة مؤتمر فليك: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيلباو.. وبيدري وليفاندوفسكي جاهزان بيدري: بذلنا كل ما في وسعنا أمام أتليتكو مدريد.. وكنا قريبين للغاية من قلب الطاولة

وواصل "من الطبيعي ألا يوفق في بعض المباريات، أو أن يكون في بعض المباريات غير قادر على صنع هذا الفارق، ولكن بمجرد تواجده على الجناح، فإنه يجذب اثنين من قلبي الدفاع، ويجذب الكثير من اللاعبين، ومجرد تواجده في الملعب يساعدنا".

وأتم "إنه صغير جدا، ويجب علينا مساعدته، وأعتقد أنه سيستمر في التحسن وسيقدم الكثير من الأشياء الجيدة لبرشلونة".

ويقود روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة تشكيل الفريق أمام أتلتيكو مدريد.

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: جواو كانسيلو - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - جول كوندي.

الوسط: داني أولمو - إريك جارسيا - بيدري.

الهجوم: ماركوس راشفورد - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

نرشح لكم
الأوضاع تزداد صعوبة.. تأييد عقوبة خصم الـ 6 نقاط من ليستر سيتي سلوت: صلاح بديلا أمام باريس؟ اضطررت لاتخاذ قرار صعب مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (2)-(0) ليفربول.. 4 تبديلات للريدز مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(2) أتلتيكو مدريد.. جوووووووووول ثاني التشكيل - صلاح بديل مع ليفربول.. والقوة الضاربة تقود هجوم باريس سان جيرمان التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد رئيس أتلتيكو: من يعوضنا عن خطأ تقنية الفيديو أمام برشلونة.. وهذا موقف ألفاريز نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم
"قرارات تحكيمية غير عادلة".. أهلي جدة يطالب بسماع تسجيلات الحكام في مباراته ضد الفيحاء 18 دقيقة | سعودي في الجول
آدم كايد: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلوزداد والتأهل لنهائي الكونفدرالية 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
إيشو: من يصل لنصف نهائي الكونفدرالية هو منافس قوي 29 دقيقة | الدوري المصري
حارس الزمالك: لا يوجد فوارق فنية بين الأساسي والبديل.. واعتدنا على الضغوط 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأوضاع تزداد صعوبة.. تأييد عقوبة خصم الـ 6 نقاط من ليستر سيتي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب أهلي جدة: الحكم قال لنا إن نركز على البطولة الآسيوية بعد التعادل مع الفيحاء ساعة | سعودي في الجول
سلوت: صلاح بديلا أمام باريس؟ اضطررت لاتخاذ قرار صعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
أهلي جدة يفرط في فرصة الاقتراب من قمة الدوري السعودي بالتعادل مع الفيحاء ساعة | سعودي في الجول
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
