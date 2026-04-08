بيدري: وجود يامال في الملعب يصنع الفارق لبرشلونة.. ويجب علينا مساعدته

كشف بيدري لاعب برشلونة عن أهمية لامين يامال جناح الفريق ووجوده في الملعب الذي يصنع فارق للبلوجرانا.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وقال بيدري في تصريحات لموفي ستار قبل المباراة: "إنه شاب صغير جدا، والجميع يتوقع منه أن يصنع الفارق دائما".

وواصل "من الطبيعي ألا يوفق في بعض المباريات، أو أن يكون في بعض المباريات غير قادر على صنع هذا الفارق، ولكن بمجرد تواجده على الجناح، فإنه يجذب اثنين من قلبي الدفاع، ويجذب الكثير من اللاعبين، ومجرد تواجده في الملعب يساعدنا".

وأتم "إنه صغير جدا، ويجب علينا مساعدته، وأعتقد أنه سيستمر في التحسن وسيقدم الكثير من الأشياء الجيدة لبرشلونة".

ويقود روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة تشكيل الفريق أمام أتلتيكو مدريد.