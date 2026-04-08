رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا

أوضح أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أنه سيظهر في فيديو لشرح حالة ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

ولم يحتسب محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الجولة الأولى من مرحلة اللقب من الدوري المصري في الدقائق الأخيرة.

وقال رويز رئيس لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "سنعرض فيديو لشرح حالة ركلة جزاء الأهلي غير المحتسبة ضد سيراميكا كليوباترا عبر منصات اتحاد الكرة".

وأضاف "خلال الفيديو سنشرح سبب اتخاذ القرار وفقا لقوانين الاتحاد الدولي (فيفا)".

video:1

وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق أن أوسكار رويز استعرض اليوم مع لجنة الحكام حالة مشابهة لمباراة الأهلي وسيراميكا، وأكد الحكام أن الكرة ليست ركلة جزاء.

رئيس لجنة الحكام يرى أن قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي كان صحيحا.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.