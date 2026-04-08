رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 18:25

كتب : بسام أبو بكر

أوسكار رويز - لجنة الحكام

أوضح أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة أنه سيظهر في فيديو لشرح حالة ركلة الجزاء غير المحتسبة للأهلي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

ولم يحتسب محمود وفا حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الجولة الأولى من مرحلة اللقب من الدوري المصري في الدقائق الأخيرة.

وقال رويز رئيس لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "سنعرض فيديو لشرح حالة ركلة جزاء الأهلي غير المحتسبة ضد سيراميكا كليوباترا عبر منصات اتحاد الكرة".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية بمشاركة 30 حكما .. معسكر للحكام الواعدين تحت إشراف رويز التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي لم ينجح في إكمال العودة سوى مرة.. رقم سلبي لـ الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا

وأضاف "خلال الفيديو سنشرح سبب اتخاذ القرار وفقا لقوانين الاتحاد الدولي (فيفا)".

وسبق أن أصدر النادي الأهلي بيانا يكشف خلاله عن القرارات التي اتخذها تجاه الحكم محمود وفا عقب التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق أن أوسكار رويز استعرض اليوم مع لجنة الحكام حالة مشابهة لمباراة الأهلي وسيراميكا، وأكد الحكام أن الكرة ليست ركلة جزاء.

رئيس لجنة الحكام يرى أن قرار الحكم محمود وفا بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي كان صحيحا.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

الأهلي سيراميكا كليوباترا أوسكار رويز
نرشح لكم
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط سودان لـ في الجول: أتفقنا على تجديد تعاقد عبد العزيز لموسم آخر الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية صراع اللقب – مباريات الزمالك المتبقية في الدوري صراع اللقب - مباريات الأهلي المتبقية في الدوري لم ينجح في إكمال العودة سوى مرة.. رقم سلبي لـ الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا
أخر الأخبار
وادي دجلة يفتتح الجولة الثالثة بهدفين في شباك فاركو ويتصدر مجموعة الهبوط 9 دقيقة | الدوري المصري
حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين 38 دقيقة | منتخب مصر
سودان لـ في الجول: أتفقنا على تجديد تعاقد عبد العزيز لموسم آخر 39 دقيقة | الدوري المصري
رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة لـ الأهلي ضد سيراميكا 56 دقيقة | الدوري المصري
نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
"أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
زد يعلن انتفال عمر ياسر لـ ديبورتيفو ألافيس الإسباني ساعة | ميركاتو
كرة نسائية – دستة أهداف.. الأهلي يهزم بيراميدز 12-صفر 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين 4 مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده
/articles/526808/رويز-لـ-في-الجول-سنعرض-فيديو-لتحليل-ركلة-الجزاء-غير-المحتسبة-لـ-الأهلي-ضد-سيراميكا