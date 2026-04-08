تقرير: صفقة مدوية قد تتم بين ليفربول وريال مدريد

يسعى ليفرول أن يكون في قلب واحدة من أكثر الصفقات إثارة للاهتمام هذا الصيف بنهاية الموسم الجاري، مع ظهور نقاشات حول إعادة هيكلة مفاجئة لخط الوسط.

النادي الإنجليزي يعلم بشكل نشط على تحسين منطقة وسط ملعب الفريق، ما فتح المجال أمام حلول إبداعية في سوق الانتقالات.

الآن، هناك صفقة تبادلية صادمة قد تُنفذ بهدوء خلف الكواليس، تشمل اثنين من أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا.

ليفربول قد يشارك في صفقة تبادلية مثيرة مع ريال مدريد، تشمل أليكسيس ماك أليستر وإدواردو كامافينجا، وفقًا لتقارير ذكره موقع "تيم توك".

من المفهوم أن الوسطاء "يعملون على صفقة" قد تشهد انتقال كلا اللاعبين في اتجاهين متعاكسين هذا الصيف.

عملاق الدوري الإسباني لطالما أعجب بماك أليستر ويرى أنه يمتلك صفات مشابهة للوكا مودريتش، خصوصًا في القيادة والذكاء الفني.

وفي الوقت نفسه، ليفربول منفتح على إعادة تشكيل خياراته في خط الوسط، خاصة مع دخول ماك أليستر آخر عامين من عقده وتركيز الأولويات الداخلية في أماكن أخرى.

كامافينجا كان محل اهتمام ليفربول منذ عدة سنوات، وتزايد الاهتمام به مع تقييم النادي لتوازن خط الوسط.

اللاعب الفرنسي يُقدر بنحو 45 مليون جنيه إسترليني، ويُرى كلاعب يمكنه تقديم بروفايل مختلف للفريق، خصوصًا في التحولات الدفاعية واسترجاع الكرة. في ريال مدريد، المنافسة ما زالت محتدمة، مع وجود جود بيلينجهام وأوريليان تشواميني في صميم خطط النادي طويلة المدى، ما يفتح الباب لاحتمالية رحيل الدولي الفرنسي.

إعجاب ليفربول بـ كامافينجا يتجاوز قدراته الفنية، مع التركيز أيضًا على شخصيته وتعدد استخداماته كعوامل رئيسية في اهتمامهم به. من الناحية النظرية، الصفقة تميل قليلاً لصالح ريال مدريد.

ماك أليستر هو اللاعب الأكثر اكتمالًا وإثباتًا للأداء حاليًا، خاصة مع ثبات مستواه في الدوري الإنجليزي وتأثيره في منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم. ومع ذلك، سيظل كامافينجا إضافة واعدة لليفربول، حيث يمكن لأتلتيكيته وغرائزه الدفاعية وقدرته على اللعب في أدوار متعددة أن تضيف توازنًا لوحدة ظهرت أحيانًا معرضة للاختلال.

في النهاية، بينما قد يحصل ريال مدريد على اللاعب الأكثر نضجًا، فإن ليفربول سيعتمد على الإمكانيات والتناسب مع أسلوب الفريق، مما يجعل الصفقة مفيدة للطرفين، ولكن بطرق مختلفة تمامًا.

