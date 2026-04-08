"رجل ميت يمشي".. تقرير يكشف تفكير تشيلسي في إقاله روسينيور بنهاية الموسم

يتصاعد الضغط في ستامفورد بريدج مع دراسة تشيلسي لإجراء تغيير تدريبي جديد بعد موسم مضطرب على الرغم من بعض اللمحات الواعدة، إلا أن الاستقرار قد غاب مؤخرًا عن أداء البلوز، وتزداد المخاوف خلف الكواليس بشأن الاتجاه الحالي تحت قيادة المدرب ليام روسينيور.

مع اقتراب الصيف، يبدو أن إدارة النادي تقترب من اتخاذ قرار حاسم في منصب المدرب. تشير التقارير الحديثة إلى أن تشيلسي من المتوقع بشكل متزايد أن ينفصل عن ليام روسينيور بنهاية الموسم، مع شعور داخلي بأن موقفه أصبح غير قابل للاستمرار.

وكشف موقع "سبورتس مول" أن أحد المصادر الداخلية في تشيلسي وصف المدرب السابق لهال سيتي بأنه "رجل ميت يمشي"، إذ يبدو من المرجح جدًا أن يتم إقالته بنهاية الموسم.

روسينيور، الذي حل محل إنزو ماريسكا في يناير، واجه صعوبة في تحقيق تحسن مستدام في الأداء، رغم توليه فريقًا قادرًا على المنافسة على مستوى أعلى.

الفوز الكاسح 7-0 على بورت فالي خفف الضغط مؤقتًا، لكن سلسلة من النتائج السيئة قبل ذلك، بما في ذلك الخروج من البطولات المهمة، تركت علامات استفهام قائمة. هناك أيضًا تقارير عن توتر في غرفة الملابس، مع حادثة الانضباط الأخيرة لإنزو فرنانديز التي سلطت الضوء على توترات أوسع داخل الفريق. نتيجة لذلك، بدأت إدارة البلوز بالفعل تمهيد الطريق لمدرب محتمل بديل، مع إجراء فحوصات أولية لخيارات تدريبية بديلة قبل الصيف.

بالنسبة لتشيلسي، يبدو أن هذه اللحظة حاسمة وتتطلب قرارًا صارمًا. على الرغم من أن روسينيور أظهر بعض اللمحات الواعدة، إلا أن الانتقال لتدريب فريق مليء بالمواهب على مستوى النخبة كشف عن بعض القيود، خصوصًا في إدارة اللاعبين وإرساء هوية تكتيكية واضحة ومتسقة. في نادي يطالب بالنجاح الفوري، يصعب تجاهل هذه القصور.

وبالطبع، تتوفر بدائل أقوى وأكثر خبرة. من بينهم أندوني إيراولا، الذي يقدم أسلوبًا عصريًا نشيطًا وسجلًا من الإنجازات مع فريقه، وعقده مع بورنموث ينتهي هذا الصيف، بينما أوليفر جلاسنر، الذي أعلن رحيله عن كريستال بالاس، يجلب الهيكلية والانضباط ونجاحات مثبتة على الصعيدين المحلي والأوروبي. إذا كانت إدارة النادي تسعى لمستوى أعلى، فإن التعاقد مع لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، سيُظهر نية جدية للعودة إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

في النهاية، البقاء مع روسينيور سيكون مقامرة على التطوير طويل المدى، ولكن بالنظر إلى المسار الحالي، يبدو أن عمالقة لندن أكثر احتمالًا لاختيار إعادة ضبط الفريق مع شخصية مدربة أكثر خبرة وكفاءة.

