أليو سيسيه يعلن رحيله عن تدريب منتخب ليبيا

أعلن السنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب ليبيا يوم الأربعاء رحيله عن تدريب فرسان المتوسط.

سيترك سيسيه تدريب منتخب ليبيا رغم سريان عقده حتى 2027.

ويبدو أن تأخر مستحقاته لعدة أشهر كان أحد أسباب رحيله، وفقا لتقارير ليبية.

وقال سيسيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كان شهر مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر تجمع لي كمدرب للمنتخب الليبي".

وأضاف "لقد كانت مغامرة غنية جدًا على الصعيدين المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب".

وتابع "إلى الطاقم الفني واللاعبين: على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه معًا وبالنتائج التي حققناها".

وأكمل "أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا يساورني أدنى شك في أنكم ستواصلون جهودكم للمضي به قُدمًا".

ووجه رسالة إلى الجماهير الليبية قال فيها: "أود أن أشكركم على حفاوة الاستقبال التي غمرتموني بها، وعلى حماسكم ودعمكم اللامحدود".

وأتم "لن أنساكم أبدًا، وأنا أعلم أن فرسان المتوسط سيظلون دائمًا قادرين على الاعتماد عليكم، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

وتولى سيسيه مهمة تدريب منتخب ليبيا في مارس 2025 خلفاً لناصر الحضيري.