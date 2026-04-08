ذا أثليتك: متسعد لمواجهة جيرونا.. جاهزية فيرلان ميندي للمشاركة مع ريال مدريد
الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 13:58
كتب : FilGoal
كشف موقع ذا أثليتك عن جاهزية الفرنسي فيرلان ميندي للعودة للمشاركة مع ريال مدريد.
فيرلاند ميندي
النادي : ريال مدريد
وغاب ميندي عن المباريات الماضية لريال مدريد بسبب إصابة عضلية.
وفقا لذا أثليتك فإن اللاعب أصبح جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد بداية من مواجهة جيرونا المقبلة بالدوري.
ولم يشارك ميندي مع ريال مدريد مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 11 مارس الماضي.
الظهير الفرنسي شارك فقط في 5 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وغاب عن باقي المباريات بسبب الإصابة المتكررة.
وكان ريال مدريد قد خسر أمس الثلاثاء من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأصبح ميندي جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب حال لم يتعرض لانتكاسة جديدة قبل المباراة.
