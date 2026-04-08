ذا أثليتك: متسعد لمواجهة جيرونا.. جاهزية فيرلان ميندي للمشاركة مع ريال مدريد

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 13:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - فيرلاند ميندي - سافينيو

كشف موقع ذا أثليتك عن جاهزية الفرنسي فيرلان ميندي للعودة للمشاركة مع ريال مدريد.

فيرلاند ميندي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وغاب ميندي عن المباريات الماضية لريال مدريد بسبب إصابة عضلية.

وفقا لذا أثليتك فإن اللاعب أصبح جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد بداية من مواجهة جيرونا المقبلة بالدوري.

أخبار متعلقة:
بونو يتفوق على ميندي ويقود الهلال لنهائي كأس السعودية على حساب أهلي جدة تشكيل ريال مدريد - دياز أساسي لأول مرة مع أربيلوا.. وعودة ميندي أمام سيلتا فيجو قبل مواجهة نبيل عماد.. أهلي جدة يستعيد ميندي وكيسي صيباري: قابلت ميندي واعتذرت له وجها لوجه

ولم يشارك ميندي مع ريال مدريد مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم 11 مارس الماضي.

الظهير الفرنسي شارك فقط في 5 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وغاب عن باقي المباريات بسبب الإصابة المتكررة.

وكان ريال مدريد قد خسر أمس الثلاثاء من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح ميندي جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب حال لم يتعرض لانتكاسة جديدة قبل المباراة.

نرشح لكم
"أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد موندو: من ضمنها المغرب.. برشلونة يتلقى عروضا كبيرة لخوض وديات الإعداد للموسم الجديد مدير التعاقدات في راسينج: النادي ملتزم بضم بلال عطية حتى في حالة إصابته بعد غياب أكثر من 4 أشهر.. إيسكو يعود لتدريبات ريال بيتيس مبابي: لاعب الوسط أصعب مركز في كرة القدم.. والدفاع الأسهل كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية سبورت: أتلتيكو مدريد يرفض مقترح برشلونة بمبادلة لاعب لضم ألفاريز ليكيب: ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن كامافينجا
رويز لـ في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة جزاء الأهلي ضد سيراميكا 2 دقيقة | الدوري المصري
نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
"أزمة بدأت أمام مانشستر سيتي".. ماركا تكشف سبب استبعاد أسينسيو من مباريات ريال مدريد 30 دقيقة | الدوري الإسباني
زد يعلن انتفال عمر ياسر لـ ديبورتيفو ألافيس الإسباني ساعة | ميركاتو
كرة نسائية – دستة أهداف.. الأهلي يهزم بيراميدز 12-صفر ساعة | رياضة نسائية
العين الإماراتي يجدد عقد مدربه ساعة | الوطن العربي
موندو ديبورتيفو: إصابة فيرمين لوبيز في رأسه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
