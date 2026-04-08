جراحة ناجحة لنجم الهلال السوداني في القاهرة

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 13:04

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال السوداني

أجرى المالي أداما كوليبالي نجم نادي الهلال السوداني عملية جراحية ناجحة في القاهرة.

وتعرض كوليبالي لإصابة قوية على مستوى الركبة حرمت الهلال من خدماته خلال الفترة الماضية.

وخضع كوليبالي لعملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة بعدما وصل القاهرة خلال الساعات الماضية واجرى فحوصات طبية دقيقة.

الجناح صاحب الـ20 عاما يلعب في صفوف الهلال منذ صيف 2024.

وخاض كوليبالي 18 مباراة بقميص الهلال وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وقاد كوليبالي الهلال لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يودع الفريق السوداني البطولة بسيناريو مثير على يد نهضة بركان المغربي.

وخطف نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز 1-0 في لقاء الإياب، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في الذهاب.

وتقدم الهلال بـ 3 شكاوى سابقة إلى"كاف" بشأن مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي. (طالع التفاصيل)

