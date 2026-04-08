تقرير: توتنام يراقب وضع ترافورد مع مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية أن نادي توتنام هوتسبير يراقب وضع حارس مرمى مانشستر سيتي، جيمس ترافورد، تمهيدًا لضمه كبديل محتمل للإيطالي جولييلمو فيكاريو.

ويُعد فيكاريو الحارس الأساسي لتوتنام منذ انضمامه من إمبولي في 2023، لكنه تعرض لانتقادات بسبب مستواه خلال موسم صعب للفريق، الذي يصارع حاليًا للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، قد يفكر توتنام في بيع الحارس الإيطالي خلال الصيف رغم استمرار عقده حتى 2028، ما يدفع النادي للبحث عن بديل مناسب.

وفي هذا السياق، برز اسم ترافورد كخيار رئيسي، حيث يراقب النادي اللندني وضعه في ملعب الاتحاد، رغم وجود منافسة قوية من أندية أخرى. ويُعتبر نيوكاسل يونايتد الأقرب لضم الحارس، إلى جانب اهتمام من أستون فيلا، الذي قد يغري اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وتعتمد فرص توتنام في إتمام الصفقة على بقائه في الدوري الممتاز، إذ يحتل الفريق مركزًا متأخرًا بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط. وبدأ ترافورد مسيرته في أكاديمية مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في 2023، ثم عاد إلى السيتي في الصيف الماضي بعد قيادته الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز.

وكان الحارس يأمل في أن يصبح الخيار الأول تحت قيادة بيب جوارديولا، لكن وصول جيانلويجي دوناروما قلّص فرص مشاركته.

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ23 عامًا سوى في 14 مباراة هذا الموسم، منها 3 فقط في الدوري، ما قد يدفعه للبحث عن الرحيل هذا الصيف من أجل اللعب بانتظام. ويبقى القرار النهائي مرهونًا بموقف مانشستر سيتي من بيع اللاعب، في ظل حاجة الفريق أيضًا لتعويض أي رحيل محتمل في مركز حراسة المرمى.

