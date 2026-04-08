رغم تعافيه.. باركولا خارج قائمة سان جيرمان أمام ليفربول
الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 11:58
كتب : FilGoal
لم يتواجد اسم برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان في قائمة فريقه التي تستعد لملاقاة ليفربول، رغم تعافيه من الإصابة.
ويحل ليفربول ضيفا على سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
وعاد باركولا إلى تدريبات فريقه قبل مواجهة ليفربول المرتقبة عقب تعافيه من الإصابة بالتواء في الكاحل.
لكن القائمة التي أعلنها لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي خلت من اسمه.
ويبدو أن سان جيرمان يتوخى الحذر قبل عودة باركولا - 23 عاما - إلى الملاعب.
وغاب برادلي عن صفوف فريقه لمدة 3 أسابيع منذ إصابته أمام تشيلسي في إياب ثمن النهائي يوم 17 مارس.
كما غاب الدولي الفرنسي عن التواجد مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس المنصرم.
وتقام مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.
نرشح لكم
