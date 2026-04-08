تقرير تونسي: المساكني قرر الاعتزال متأثرا بوفاة والده

قرر يوسف المساكني قائد الترجي التونسي اعتزال كرة القدم بحسب تقارير صحفية تونسية.

ويستعد الترجي لمواجهة صنداونز ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل على حساب الأهلي.

وبحسب موقع نسمة سبور التونسي، فإن يوسف المساكني قرر الاعتزال ووضع حد لمسيرته الكروية متأثرا بشكل كبير بالوضعية النفسية التي يمر بها في الفترة الأخيرة خاصة إثر وفاة والده.

وأوضحت التقارير أن إدارة الترجي أبدت تفهمها الكامل لقرار اللاعب مؤكدة دعمها المطلق له في هذه المرحلة الصعبة من حياته ومشيدة في الآن ذاته بما قدّمه من مجهودات ونجاحات منذ تقمصه الفريق.

وعاد المساكني إلى الترجي نهاية العام الماضي بعد 12 عاما على رحيله من الفريق.

وتعاقد الترجي مع المساكني بعد رحلة احتراف طويلة بالدوري القطري.

وبدأ المساكني مشواره مع الترجي في 2008 قادما من الملعب التونسي وعمره 18 عاما.

ولعب المساكني مع الترجي بين عامي 2008 و2013 وخاض معه 136 مباراة وسجل 48 هدفا وصنع 37 آخر.

وحصد المساكني 4 ألقاب للدوري التونسي مع الترجي بالإضافة للفوز بدوري أبطال إفريقيا 2011.

وانتقل المساكني من الترجي إلى لخويا القطري "الدحيل حاليا" في صفقة قياسية عام 2013.

ولعب المساكني مع الدحيل والعربي في قطر وأعير إلى أوبيين البلجيكي.

وانتهى تعاقد المساكني مع العربي في يوليو الماضي لينضم للترجي في صفقة انتقال حر.