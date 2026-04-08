موتسيبي يصل السنغال لبحث أزمة سحب لقب أمم إفريقيا

وصل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى السنغال يوم الأربعاء لمناقشة قرار سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وكان في استقبال موتيسيبي، عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وقيادات كرة القدم السنغالية.

يوم الثلاثاء كشف كاف عبر موقعه أن زيارة موتسيبي إلى السنغال للاجتماع مع باسيرو ديوماي رئيس السنغال وعبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي.

وأوضح كاف أن الكشف عن سبب الزيارة سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.

يأتي ذلك في وجود تقارير صحفية تشير إلى أن الغرض من الاجتماع هو مناقشة قرار سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه إلى المغرب.

وكان كاف قرر سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه للمغرب، بعد فوز السنغال على أسود أطلس في نهائي البطولة بهدف دون رد.

وذلك بعد شكوى الاتحاد المغربي ضد السنغال بسبب محاولة الانسحاب من المباراة.

ورد منتخب السنغال على ذلك وتقدم باستئناف على القرار لدى محكمة التحكيم الرياضية والتي أعلنت أنها ستصدر حكمها النهائي بشأن اللقب في وقت لاحق.