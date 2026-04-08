فيرتز: مواجهة سان جيرمان؟ هذه هي المباريات التي يحلم بها أي لاعب

الأربعاء، 08 أبريل 2026 - 11:06

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ليفربول

يثق فلوريان فيرتز لاعب ليفربول في قدرات فريقه قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان مساء الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.

وقال فلوريان فيرتز في تصريحات للصحفيين: "هذه هي المباريات التي يحلم بها أي لاعب. سنبذل كل ما لدينا لتقديم مباراة جيدة أمام باريس سان جيرمان. يجب أن نقدم 90 دقيقة كاملة من التركيز في المباراتين، ولا يمكننا الاعتماد على أن الأمور ستسير بشكل جيد في أنفيلد".

وأضاف "بالطبع، نؤمن بالمدرب أرني سلوت. يجب على الفريق أن يثق به، لأنه قادنا للفوز بالدوري في الموسم الماضي. قدمنا مباريات جيدة هذا الموسم، وكنا نأمل أن يكون أفضل، لكن لا يزال لدينا أهداف نلعب من أجلها".

وشدد "لا أتفق مع فكرة أننا استسلمنا أمام مانشستر سيتي. حاولنا خلق فرص للعودة، لكن عندما تصل إلى الدقيقة 80 وأنت متأخر 3-0، يصبح الأمر صعبا ذهنيا".

وأتم "كنا نطمح لموسم أفضل، خاصة بعد الفوز بالدوري في الموسم الماضي، لكن لا يزال أمامنا دوري الأبطال والتأهل للنسخة المقبلة، ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها. في الموسم المقبل سنكون أفضل".

وكان الفريقين قد تواجها خلال الموسم الماضي وتأهل باريس سان جيرمان بركلات الترجيح من على ملعب أنفيلد.

